Хендерсон собирается учиться у Де Хеа в новом сезоне

Дин Хендерсон Голкипер Дин Хендерсон дал понять, что новый сезон проведет в "Манчестер Юнайтед".

Накануне "красные дьяволы" объявили о том, что Хендерсон заключил новый контракт до 2025 года с опцией продления на 12 месяцев.

Дин вернулся на "Олд Траффорд" после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" и теперь собирается учиться у Давида Де Хеа, что исключает его уход в другой клуб.

"Да, мне не терпится вернуться, и я хорошо знаю каждого из своих коллег. У Давида Де Хеа невероятная карьера в этом футбольном клубе, и не так давно я говорил, что буду очень гордиться собой, если смогу повторить его карьеру".

"Поэтому будет замечательно учиться у него и двух других голкиперов топ-уровня, которыми мы обладаем. Я нахожусь в предвкушении этого", — сообщил Хендерсон MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 21:00

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  1. yela 27.08.2020 21:38 # yela
    Скромняга. Учится чему? - выбивать дорогостоящий контракт

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  2. drogba11cool 27.08.2020 21:16 # drogba11cool
    "которыми мы обладаем"

    он что-то путает

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  3. m-ballack 27.08.2020 21:15 # m-ballack
    Лол, он бы еще у Кепы уроки брал)

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  4. mancunia-planet 27.08.2020 21:11 # mancunia-planet
    Умница!

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  5. ensiferum 27.08.2020 21:09 # ensiferum
    А должно быть наоборот.

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