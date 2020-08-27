Хендерсон собирается учиться у Де Хеа в новом сезоне

Голкипер Дин Хендерсон дал понять, что новый сезон проведет в "Манчестер Юнайтед".

Накануне "красные дьяволы" объявили о том, что Хендерсон заключил новый контракт до 2025 года с опцией продления на 12 месяцев.



Дин вернулся на "Олд Траффорд" после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" и теперь собирается учиться у Давида Де Хеа, что исключает его уход в другой клуб.



"Да, мне не терпится вернуться, и я хорошо знаю каждого из своих коллег. У Давида Де Хеа невероятная карьера в этом футбольном клубе, и не так давно я говорил, что буду очень гордиться собой, если смогу повторить его карьеру".



"Поэтому будет замечательно учиться у него и двух других голкиперов топ-уровня, которыми мы обладаем. Я нахожусь в предвкушении этого", — сообщил Хендерсон MUTV.