Артета рассказал, что Себальос хочет вернуться в "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что полузащитник Дани Себальос хочет вернуться к "канонирам".

Сезон 2019/20 Себальос провел в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Дани проявил себя с лучшей стороны после карантина, утвердившись в качестве ключевого игрока лондонской команды.



До сих пор существовала неопределенность насчет того, где видит свое будущее сам Себальос. Однако Артета уверяет, что 24-летний испанец с радостью вернется на "Эмирейтс", если "Арсенал" договорится с "Реалом".



"Ну, у нас уже состоялись кое-какие разговоры, и Дани очень хорошо знает, что я думаю о нем".



"Он тоже довольно четко дал мне понять, что его намерение — остаться с нами, но в процессе участвует "Реал", и я пока не знаю, как они хотят поступить с игроком".



"Однако он тот игрок, в котором мы заинтересованы, потому что в заключительные месяцы сезона мы убедились, что он способен дать нам", — цитирует Артету Evening Standard.