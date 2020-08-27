Артета позитивно настроен насчет сделок с Габриэлем и Обамеянгом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился хорошими новостями насчет приобретения защитника "Лилля" Габриэля и продления контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обмеянгом.

"Арсенал" и "Лилль" еще на прошлой неделе согласовали стоимость Габриэля в размере 27 миллионов фунтов, включая бонусы. И хотя сделка пока не подтверждена, Артета абсолютно расслаблен.



"Мы пока не можем ничего объявить. Сделка еще не оформлена, но мы давно следили за этим игроком. Надеюсь, мы доведем начатое до конца".



"Все будет в порядке, когда обе стороны подпишут бумаги, а игрок согласует контракт и пройдет медицинское обследование. Иногда эти заключительные стадии не такие простые, как кажется, но мы сохраняем позитив и верим, что сможем сделать это".



"Я буду очень доволен, когда это случится. Мы убеждены, что он укрепит наш состав", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Микель высказался насчет нового контракта с Обамеянгом. Пресса несколько раз сообщала, что сделка близка, но подтверждения тоже пока нет.



"Я по-прежнему настроен позитивно. Мы провели хорошие переговоры с ним и его агентом. Я вполне уверен, что вскоре мы найдем компромисс, таково мое ощущение".



"Это придаст огромный импульс каждому, включая его самого. Он должен быть очень счастлив, если сможет остаться в клубе надолго", — добавил Артета.