Руни: "Сити" не станет чемпионом с Месси, если "Ливерпуль" купит Алькантару"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что даже Лионель Месси не поможет "Манчестер Сити" вернуть себе титул Премьер-Лиги в новом сезоне, если "Ливерпуль" подпишет Тиаго Алькантару из "Баварии".

С момента, как в минувший вторник Месси подал прошение о трансфере из "Барселоны", не утихают слухи о переходе Лионеля в "Сити".



Однако Руни кажется, что даже такого сенсационного приобретения "горожанам" может оказаться недостаточно.



"Думаю, в следующем сезоне титул достанется "Сити" или "Ливерпулю".



"Челси" совершает много приобретений, хороших приобретений. У "Манчестер Юнайтед" игроки с огромным потенциалом, но им все еще нужен год. Новым приобретениям "Челси" тоже потребуется год, чтобы сыграться".



"Так что, думаю, титул разыграют "Сити" и "Ливерпуль". А если "Ливерпуль" подпишет Тиаго из "Баварии", судьба титула будет предопределена. Это приобретение будет лучше, чем переход Месси в "Сити", — сообщил Руни talkSPORT.



Также Уэйн допустил, что Месси сможет завоевать свой очередной "Золотой мяч", если перейдет в "Сити" — или "Манчестер Юнайтед".



"Он вообще не должен думать о Соединенных Штатах. Он слишком хорош для этого уровня. Он способен приехать в Премьер-Лигу и стать Игроком Года. Даю один миллион процентов".



"Если он окружит себя игроками вроде Кевина Де Брюйне, Бруну Фернандеша, он может завоевать свой седьмой "Золотой мяч", — добавил Руни.