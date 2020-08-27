Заха по-прежнему хочет уйти из "Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха по-прежнему настроен уйти на повышение в это трансферное окно.

Не сумев вырваться в "Арсенал" или "Эвертон" прошлым летом, Заха не утратил желание отправиться в более серьезный клуб, который может предложить ему борьбу за трофеи и участие в Лиге Чемпионов.



Как сообщает The Guardian, пока у "Пэлас" нет предложений насчет Уилфрида, интерес к которому приписывают ПСЖ, дортмундской "Боруссии" и "Монако".



Сам Заха не суетится и готов терпеливо ждать до заключительной стадии трансферного окна в октябре, если это позволит ему получить приглашение из большого клуба.



Более того, "орлы" уже вовсе готовятся к уходу 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, предложив контракт экс-вингеру "Борнмута" Райану Фрэйзеру и согласовав компенсацию в 20 миллионов фунтов за нападающего КПР Эберечи Эзе.