Маланг Сарр перешел в "Челси"

"Челси" объявил о подписании центрального защитника Маланга Сарра на правах свободного агента.

Сарр находился в системе "Ниццы" с пятилетнего возраста и уже в свои 17 утвердился членом первой команды.



За три года Сарр сыграл 100 матчей за "Ниццу", но при этом отказался от нового контракта и ранее этим летом покинул родной клуб.



Интерес к Малангу был огромен, однако 21-летний француз выбрал для продолжения карьеры "Челси", с которым заключил контракт до 2025 года.



Правда, свой шанс на "Стэмфорд Бридж" Сарр получит не сразу. "Синие" сразу сообщают, что Маланг отправится в аренду набираться опыта.



"Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Это невероятно перспективный игрок, и мы будем внимательно следить за ним в период его аренды, надеясь на его скорое возвращение в "Челси". Мы очень рады приветствовать его в клубе сегодня", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.