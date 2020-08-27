Маланг Сарр перешел в "Челси"
"Челси" объявил о подписании центрального защитника Маланга Сарра на правах свободного агента.
Сарр находился в системе "Ниццы" с пятилетнего возраста и уже в свои 17 утвердился членом первой команды.
За три года Сарр сыграл 100 матчей за "Ниццу", но при этом отказался от нового контракта и ранее этим летом покинул родной клуб.
Интерес к Малангу был огромен, однако 21-летний француз выбрал для продолжения карьеры "Челси", с которым заключил контракт до 2025 года.
Правда, свой шанс на "Стэмфорд Бридж" Сарр получит не сразу. "Синие" сразу сообщают, что Маланг отправится в аренду набираться опыта.
"Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Это невероятно перспективный игрок, и мы будем внимательно следить за ним в период его аренды, надеясь на его скорое возвращение в "Челси". Мы очень рады приветствовать его в клубе сегодня", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.
27.08.2020 16:30
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Уйти в таком возрасте из команды в которой ты в старте и у тебя все получается в неизвестность - конгениально.
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будет любимчиком залупенсов-расистов
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Бизнес-машина. Подписали топарика, даже если не будет играть в Челси, то лямов 30 будет с продажи.
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Судя по последним ФМам - топовый уголёк.
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Почему не на главной?
У этого топаря ТОТС карта в ПЕС до 99 качается
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Правда, свой шанс на "Стэмфорд Бридж" Сарр получит не сразу.
Можно сразу писать НИКОГДА. 5 аренд и летом 2025 года мы ждем здесь новость "Челси продал Сарра в мухосранский Залупамбек".
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Трансфер уровня арсенала
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какой-то ниггер.
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