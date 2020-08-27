Маланг Сарр перешел в "Челси"

Маланг Сарр "Челси" объявил о подписании центрального защитника Маланга Сарра на правах свободного агента.

Сарр находился в системе "Ниццы" с пятилетнего возраста и уже в свои 17 утвердился членом первой команды.

За три года Сарр сыграл 100 матчей за "Ниццу", но при этом отказался от нового контракта и ранее этим летом покинул родной клуб.

Интерес к Малангу был огромен, однако 21-летний француз выбрал для продолжения карьеры "Челси", с которым заключил контракт до 2025 года.

Правда, свой шанс на "Стэмфорд Бридж" Сарр получит не сразу. "Синие" сразу сообщают, что Маланг отправится в аренду набираться опыта.

"Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Это невероятно перспективный игрок, и мы будем внимательно следить за ним в период его аренды, надеясь на его скорое возвращение в "Челси". Мы очень рады приветствовать его в клубе сегодня", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.


Метки Ницца, Сарр, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 16:30

Количество просмотров Просмотров: 1332

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  1. gary47 27.08.2020 17:08 # gary47
    Уйти в таком возрасте из команды в которой ты в старте и у тебя все получается в неизвестность - конгениально.

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  2. frisby 27.08.2020 17:07 # frisby
    будет любимчиком залупенсов-расистов

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  3. role-playin 27.08.2020 17:01 # role-playin
    Бизнес-машина. Подписали топарика, даже если не будет играть в Челси, то лямов 30 будет с продажи.

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  4. trent 27.08.2020 16:50 # trent
    Судя по последним ФМам - топовый уголёк.

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  5. farot 27.08.2020 16:43 # farot
    Почему не на главной?
    У этого топаря ТОТС карта в ПЕС до 99 качается

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  6. superglor 27.08.2020 16:40 # superglor
    Правда, свой шанс на "Стэмфорд Бридж" Сарр получит не сразу.

    Можно сразу писать НИКОГДА. 5 аренд и летом 2025 года мы ждем здесь новость "Челси продал Сарра в мухосранский Залупамбек".

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  7. januzaj00 27.08.2020 16:32 # januzaj00
    Трансфер уровня арсенала

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  8. contrario 27.08.2020 16:30 # contrario
    какой-то ниггер.

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