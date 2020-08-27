"Фулхэм" попытается купить Гассанигу
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" готовит предложение о покупке голкипера "Тоттенхэма" Пауло Гассаниги.
Буквально на днях "Тоттенхэм" подписал свободным агентом опытнейшего Джо Харта, которому отводится роль дублера для Уго Льориса.
Но дублером Льориса является и Гассанига, причем в минувшем сезоне 28-летний аргентинец сыграл аж 25 матчей, подменяя травмированного капитана "шпор" на последнем рубеже.
Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер надеется, что почувствовавший вкус к регулярной игре в футбол Гассанига откликнется на его предложение, ведь "дачники" готовы сделать Пауло своим первым номером, сообщает The Telegraph.
27.08.2020 16:00
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