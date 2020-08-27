Гарет Бэрри завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Гарет Бэрри завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет.
Бэрри является носителем рекорда по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге — 653. В высшем английском дивизионе Гарету довелось также выступать за "Астон Виллу", "Эвертон" и "Вест Бромвич", забив 53 гола и отдав 64 результативные передачи.
За 23 года профессиональной карьеры Бэрри выиграл Кубок Интертото с "Астон Виллой" (2001), а также Кубок Англии (2011) и Премьер-Лигу (2012) вместе с "Сити".
За сборную Англии Гарет сыграл 53 матча и забил три гола в период с 2000 по 2012 год.
Свой последний матч в карьере Бэрри сыграл еще в марте этого года когда "Вест Бромвич" уступил дома "Ньюкаслу" в рамках Кубка Англии (2:3). То бы один из шести поединков Гарета за "дроздов" в сезоне 2019/20.
27.08.2020 15:00
Просмотров: 498
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
хуй его знает кто это, но я вижу голубую футболку королей..... Легенда!!!
(ответить)
Сердце Сити, диспетчер Сити
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий