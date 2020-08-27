Гарет Бэрри завершил игровую карьеру

Гарет Бэрри Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Гарет Бэрри завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет.

Бэрри является носителем рекорда по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге — 653. В высшем английском дивизионе Гарету довелось также выступать за "Астон Виллу", "Эвертон" и "Вест Бромвич", забив 53 гола и отдав 64 результативные передачи.

За 23 года профессиональной карьеры Бэрри выиграл Кубок Интертото с "Астон Виллой" (2001), а также Кубок Англии (2011) и Премьер-Лигу (2012) вместе с "Сити".

За сборную Англии Гарет сыграл 53 матча и забил три гола в период с 2000 по 2012 год.

Свой последний матч в карьере Бэрри сыграл еще в марте этого года когда "Вест Бромвич" уступил дома "Ньюкаслу" в рамках Кубка Англии (2:3). То бы один из шести поединков Гарета за "дроздов" в сезоне 2019/20.


Метки Астон Вилла, Бэрри, Вест Бромвич, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 15:00

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  1. kler 27.08.2020 15:25 # kler
    КОРОЛЬ!!!

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  2. toha-bludsikir 27.08.2020 15:20 # toha-bludsikir
    хуй его знает кто это, но я вижу голубую футболку королей..... Легенда!!!

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  3. ben-arfa 27.08.2020 15:03 # ben-arfa
    Сердце Сити, диспетчер Сити

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