Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Гарет Бэрри завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет.

Бэрри является носителем рекорда по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге — 653. В высшем английском дивизионе Гарету довелось также выступать за "Астон Виллу", "Эвертон" и "Вест Бромвич", забив 53 гола и отдав 64 результативные передачи.



За 23 года профессиональной карьеры Бэрри выиграл Кубок Интертото с "Астон Виллой" (2001), а также Кубок Англии (2011) и Премьер-Лигу (2012) вместе с "Сити".



За сборную Англии Гарет сыграл 53 матча и забил три гола в период с 2000 по 2012 год.



Свой последний матч в карьере Бэрри сыграл еще в марте этого года когда "Вест Бромвич" уступил дома "Ньюкаслу" в рамках Кубка Англии (2:3). То бы один из шести поединков Гарета за "дроздов" в сезоне 2019/20.