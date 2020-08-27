Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не спешит тратиться

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке.

Завоевав титул Премьер-Лиги в минувшем сезоне, Клопп не спешит искать усиление для своей команды. Пока Юрген ограничился лишь приглашением Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.

По словам Клоппа, его клуб до сих пор в полной мере не оценил экономический эффект от пандемии коронавируса, поэтому прежде всего Юрген хочет быть осторожным.

"На рынке есть много интересных игроков, но прямо сейчас я не могу сказать, интересен ли кто-нибудь для нас".

"Сейчас, в коронавирусное время, ты должен пять раз подумать, прежде чем совершишь какой-либо трансфер, потому что никто не знает, что будет дальше".

"Мы всегда должны уделять внимание финансовому аспекту. Потому что мы не знаем точно, сколько денег у нас будет на траты. Похоже, другие смотрят на вещи более позитивно, особенно "Челси", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. abrec 27.08.2020 13:48 # abrec
    Уже второй сезон подряд американцы хотят провести без трансферных затрат . Ну что ж посмотрим к чему приведёт эта авантюра .

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  2. mendieta 27.08.2020 13:40 # mendieta
    Ну тут все вообщем то просто... Американцы выкачивают из Ливерпуля деньги, как с дойной коровы, отсюда у Клоппа и нет денег на нормальные трансферы, хотя и он и болельщики Ливерпуля, заслужили, хотя бы один топовый трансфер, после двух финалов ЛЧ и победы в АПЛ. Можно только посочувствовать болельщикам Ливера,но состав по-прежнему сильный, плюс система Клоппа, так что в следующем сезоне будут одними из главных фаворитов и в ЛЧ и в АПЛ... Но если положить на трансферы совсем, неминуемо будет застой и результаты пойдут на спад, как с Сити в этом сезоне

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  3. j-silver 27.08.2020 13:26 # j-silver
    потому що грошей нема, как всем известно, все ушло на подкуп судей и фа

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  4. frisby 27.08.2020 13:24 # frisby
    такое себе оправдание..жмут янки бабло..жмут

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  5. alexomck 27.08.2020 13:20 # alexomck
    Конте давно бы истерику закатил, кста.

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  6. firmino9 27.08.2020 13:18 # firmino9
    вы играли 2 раза подряд в финале лч, в одном из них выиграли+взяли АПЛ. Где бабки Юра? Требуй.

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  7. contrario 27.08.2020 13:05 # contrario
    "Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке."

    что за клацнегр пишет новости?

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  8. vyrentz 27.08.2020 13:01 # vyrentz
    У кого-то бизнес модель, а у кого-то 140 миллионов рабов.

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