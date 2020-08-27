Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не спешит тратиться
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке.
Завоевав титул Премьер-Лиги в минувшем сезоне, Клопп не спешит искать усиление для своей команды. Пока Юрген ограничился лишь приглашением Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.
По словам Клоппа, его клуб до сих пор в полной мере не оценил экономический эффект от пандемии коронавируса, поэтому прежде всего Юрген хочет быть осторожным.
"На рынке есть много интересных игроков, но прямо сейчас я не могу сказать, интересен ли кто-нибудь для нас".
"Сейчас, в коронавирусное время, ты должен пять раз подумать, прежде чем совершишь какой-либо трансфер, потому что никто не знает, что будет дальше".
"Мы всегда должны уделять внимание финансовому аспекту. Потому что мы не знаем точно, сколько денег у нас будет на траты. Похоже, другие смотрят на вещи более позитивно, особенно "Челси", — цитирует Клоппа Daily Mail.
27.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
Уже второй сезон подряд американцы хотят провести без трансферных затрат . Ну что ж посмотрим к чему приведёт эта авантюра .
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Ну тут все вообщем то просто... Американцы выкачивают из Ливерпуля деньги, как с дойной коровы, отсюда у Клоппа и нет денег на нормальные трансферы, хотя и он и болельщики Ливерпуля, заслужили, хотя бы один топовый трансфер, после двух финалов ЛЧ и победы в АПЛ. Можно только посочувствовать болельщикам Ливера,но состав по-прежнему сильный, плюс система Клоппа, так что в следующем сезоне будут одними из главных фаворитов и в ЛЧ и в АПЛ... Но если положить на трансферы совсем, неминуемо будет застой и результаты пойдут на спад, как с Сити в этом сезоне
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потому що грошей нема, как всем известно, все ушло на подкуп судей и фа
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такое себе оправдание..жмут янки бабло..жмут
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Конте давно бы истерику закатил, кста.
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вы играли 2 раза подряд в финале лч, в одном из них выиграли+взяли АПЛ. Где бабки Юра? Требуй.
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"Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке."
что за клацнегр пишет новости?
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У кого-то бизнес модель, а у кого-то 140 миллионов рабов.
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