Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не спешит тратиться

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке.

Завоевав титул Премьер-Лиги в минувшем сезоне, Клопп не спешит искать усиление для своей команды. Пока Юрген ограничился лишь приглашением Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.



По словам Клоппа, его клуб до сих пор в полной мере не оценил экономический эффект от пандемии коронавируса, поэтому прежде всего Юрген хочет быть осторожным.



"На рынке есть много интересных игроков, но прямо сейчас я не могу сказать, интересен ли кто-нибудь для нас".



"Сейчас, в коронавирусное время, ты должен пять раз подумать, прежде чем совершишь какой-либо трансфер, потому что никто не знает, что будет дальше".



"Мы всегда должны уделять внимание финансовому аспекту. Потому что мы не знаем точно, сколько денег у нас будет на траты. Похоже, другие смотрят на вещи более позитивно, особенно "Челси", — цитирует Клоппа Daily Mail.