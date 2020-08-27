"Сити" может использовать Гарсию для покупки Кулибали

"Манчестер Сити" может использовать своего защитника Эрика Гарсию, чтобы заполучить Калиду Кулибали из "Наполи".

Ранее в августе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Гарсия отказался от продления своего контракта, истекающего в следующем году, и хочет покинуть клуб.



Эрика связывают с возвращением в его родную "Барселону", однако talkSPORT утверждает, что 19-летний испанец может продолжить карьеру в "Наполи".



Несмотря на то, что "горожане" уже приобрели Натана Аке из "Борнмута" за 41 миллион фунтов, Гвардиоле нужен еще один центральный защитник, и его приоритетная цель — это Кулибали.



Проблема лишь в том, что "Наполи" хочет за Калиду 63 млн. фунтов, которые "Сити" платить не готов. Использовав в качестве разменной монеты Гарсию, сыгравшего только 13 матчей в Премьер-Лиге, "горожане" могут значительно сбить цену за 29-летнего сенегальца.