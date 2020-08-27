Силва проходит медобследование в Милане и летит в Лондон

Защитник Тиаго Силва сегодня проходит медобследование в Милане, а уже завтра прилетит в Лондон, чтобы официально стать игроком "Челси".

Отчаянная попытка ПСЖ сохранить своего капитана провалилась — после финала Лиги Чемпионов Силва отклонил предложение французского гранда о новом контракте, твердо решив связать свое будущее с "Челси".



Как сообщает Sky Sports, Силва уже согласовал однолетний контракт с "синими", однако этот трудовой договор будет предусматривать опцию продления на 12 месяцев.



Сегодня, в четверг, 35-летний бразилец проходит медобследование в Милане, а в пятницу прилетит из Италии в Лондон и присоединится к "Челси" в статусе свободного агента.



Прибыв в Англию, Силва отправится в обязательную 14-дневную самоизоляцию и лишь после этого приступит к тренировкам с командой Фрэнка Лэмпарда.