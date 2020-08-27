Чилуэлл отметил роль Лэмпарда в своем решении перейти в "Челси"
Новичок "Челси" Бен Чилуэлл рассказал о роли главного тренера Фрэнка Лэмпарда в своем решении продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".
Накануне первая команда "Челси" получила своего третьего новичка в это трансферное окно в лице Чилуэлла, купленного у "Лестера" за 50 миллионов фунтов.
Как и Хаким Зийеш с Тимо Вернером, Чилуэлл тоже признает, что персона Лэмпарда стала важным фактором в выборе им клуба.
"Я рад присоединиться к "Челси" в столь захватывающее для клуба время, и тренер сыграл огромную роль в моем переходе сюда".
"Думаю, каждый игрок хочет поиграть за громадный клуб в своей карьере, но после разговора с Фрэнком я окончательно определился, захотев перейти сюда и играть здесь".
"Он вселил в меня огромную уверенность и рассказал мне о системе, по которой он хочет играть, и о том, как я в нее впишусь. Он просто показался славным парнем, с которым можно поговорить обо всем. Мне важно иметь такие доверительные отношения с тренером, а вдобавок он смело дает шансы молодым игрокам".
"В прошлом сезоне Фрэнк продемонстрировал, что его молодые игроки будут играть, если они достаточно хороши. Просто поговорив с ним, я испытал большой восторг, и мне не терпится начать".
"Он рассказал мне о своей системе, и я, конечно, наблюдал за игрой "Челси" и играл против них в минувшем сезоне, поэтому я знаю, с чем столкнусь. Думаю, босс заставляет команду играть в манере, которая просто идеальна для меня. Мне не терпится начать, и я надеюсь провести здесь много замечательных лет", — цитирует Чилуэлла официальный веб-сайт "Челси".
27.08.2020 10:00
Просмотров: 894
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Он рассказал мне о своей системе - "Значит так, все наши игроки соблюдают уриновую диету, питание получают по ходу слитых матчей и неудач - всё ясно?"
(ответить)
изи подписали топарика чисто на харизме френка
(ответить)
Фрэнк как всегда хорош.
(ответить)
Новый Коул на левой бровке! Главное чтоб меньше травм было! Остался центр обороны, Силву на на 2 годика и будет наверно порядочек ...
(ответить)
каждый кто перешел в 3членую помойку с ходу начинают лизать и нюхать жопу псине, ну в принципе ничего не обычного, как собаки встретились понюхали друг другу жопы
(ответить)
Физрук кще пожалеет о том что наехал на клопа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий