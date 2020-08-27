Чилуэлл отметил роль Лэмпарда в своем решении перейти в "Челси"

Бен Чилуэлл Новичок "Челси" Бен Чилуэлл рассказал о роли главного тренера Фрэнка Лэмпарда в своем решении продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".

Накануне первая команда "Челси" получила своего третьего новичка в это трансферное окно в лице Чилуэлла, купленного у "Лестера" за 50 миллионов фунтов.

Как и Хаким Зийеш с Тимо Вернером, Чилуэлл тоже признает, что персона Лэмпарда стала важным фактором в выборе им клуба.

"Я рад присоединиться к "Челси" в столь захватывающее для клуба время, и тренер сыграл огромную роль в моем переходе сюда".

"Думаю, каждый игрок хочет поиграть за громадный клуб в своей карьере, но после разговора с Фрэнком я окончательно определился, захотев перейти сюда и играть здесь".

"Он вселил в меня огромную уверенность и рассказал мне о системе, по которой он хочет играть, и о том, как я в нее впишусь. Он просто показался славным парнем, с которым можно поговорить обо всем. Мне важно иметь такие доверительные отношения с тренером, а вдобавок он смело дает шансы молодым игрокам".

"В прошлом сезоне Фрэнк продемонстрировал, что его молодые игроки будут играть, если они достаточно хороши. Просто поговорив с ним, я испытал большой восторг, и мне не терпится начать".

"Он рассказал мне о своей системе, и я, конечно, наблюдал за игрой "Челси" и играл против них в минувшем сезоне, поэтому я знаю, с чем столкнусь. Думаю, босс заставляет команду играть в манере, которая просто идеальна для меня. Мне не терпится начать, и я надеюсь провести здесь много замечательных лет", — цитирует Чилуэлла официальный веб-сайт "Челси".


Метки Лестер, Лэмпард, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 10:00

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  1. mrjingles 27.08.2020 10:54 # mrjingles
    "Он рассказал мне о своей системе - "Значит так, все наши игроки соблюдают уриновую диету, питание получают по ходу слитых матчей и неудач - всё ясно?"

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  2. j-silver 27.08.2020 10:43 # j-silver
    изи подписали топарика чисто на харизме френка

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  3. sexan 27.08.2020 10:36 # sexan
    Фрэнк как всегда хорош.

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  4. chelsiukpro 27.08.2020 10:28 # chelsiukpro
    Новый Коул на левой бровке! Главное чтоб меньше травм было! Остался центр обороны, Силву на на 2 годика и будет наверно порядочек ...

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  5. gormartin 27.08.2020 10:05 # gormartin
    каждый кто перешел в 3членую помойку с ходу начинают лизать и нюхать жопу псине, ну в принципе ничего не обычного, как собаки встретились понюхали друг другу жопы

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  6. chr1s8rown 27.08.2020 10:04 # chr1s8rown
    Физрук кще пожалеет о том что наехал на клопа

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