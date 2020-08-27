Чилуэлл отметил роль Лэмпарда в своем решении перейти в "Челси"

Новичок "Челси" Бен Чилуэлл рассказал о роли главного тренера Фрэнка Лэмпарда в своем решении продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".

Накануне первая команда "Челси" получила своего третьего новичка в это трансферное окно в лице Чилуэлла, купленного у "Лестера" за 50 миллионов фунтов.



Как и Хаким Зийеш с Тимо Вернером, Чилуэлл тоже признает, что персона Лэмпарда стала важным фактором в выборе им клуба.



"Я рад присоединиться к "Челси" в столь захватывающее для клуба время, и тренер сыграл огромную роль в моем переходе сюда".



"Думаю, каждый игрок хочет поиграть за громадный клуб в своей карьере, но после разговора с Фрэнком я окончательно определился, захотев перейти сюда и играть здесь".



"Он вселил в меня огромную уверенность и рассказал мне о системе, по которой он хочет играть, и о том, как я в нее впишусь. Он просто показался славным парнем, с которым можно поговорить обо всем. Мне важно иметь такие доверительные отношения с тренером, а вдобавок он смело дает шансы молодым игрокам".



"В прошлом сезоне Фрэнк продемонстрировал, что его молодые игроки будут играть, если они достаточно хороши. Просто поговорив с ним, я испытал большой восторг, и мне не терпится начать".



"Он рассказал мне о своей системе, и я, конечно, наблюдал за игрой "Челси" и играл против них в минувшем сезоне, поэтому я знаю, с чем столкнусь. Думаю, босс заставляет команду играть в манере, которая просто идеальна для меня. Мне не терпится начать, и я надеюсь провести здесь много замечательных лет", — цитирует Чилуэлла официальный веб-сайт "Челси".