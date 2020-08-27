"Юнайтед" продолжает диалог с "Астон Виллой" по Грилишу

Джек Грилиш "Манчестер Сити" продолжает контактировать с "Астон Виллой" насчет приобретения полузащитника Джека Грилиша.

Только в последнем туре избежав вылета из Премьер-Лиги, "Астон Вилла" установила практически заградительную цену за своего капитана.

Казалось, "Астон Вилла" окончательно отбила интерес "Юнайтед" к Грилишу, однако Daily Mail может подтвердить, что на прошлой неделе два клуба вновь обсуждали возможный трансфер Джека.

"Красные дьяволы" вернулись к идее с приобретением 24-летнего полузащитника после того, как потеряли надежду переманить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

По информации издания, бирмингемский клуб не будет стоять на пути у Грилиша, если "Юнайтед" раскошелится на 75 миллионов фунтов.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 09:00

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