"Юнайтед" продолжает диалог с "Астон Виллой" по Грилишу

"Манчестер Сити" продолжает контактировать с "Астон Виллой" насчет приобретения полузащитника Джека Грилиша.



Только в последнем туре избежав вылета из Премьер-Лиги, "Астон Вилла" установила практически заградительную цену за своего капитана.



Казалось, "Астон Вилла" окончательно отбила интерес "Юнайтед" к Грилишу, однако Daily Mail может подтвердить, что на прошлой неделе два клуба вновь обсуждали возможный трансфер Джека.



"Красные дьяволы" вернулись к идее с приобретением 24-летнего полузащитника после того, как потеряли надежду переманить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".



По информации издания, бирмингемский клуб не будет стоять на пути у Грилиша, если "Юнайтед" раскошелится на 75 миллионов фунтов.