Ривалдо: "Сити" — лучший вариант для Месси"

Легенда "Барселоны" Ривалдо считает, что у нападающего Лионеля Месси нет варианта для продолжения карьеры лучше, чем "Манчестер Сити".

Ранее на текущей неделе Месси уведомил "Барселону" о своем желании покинуть клуб в это трансферное окно, а пресса уверена, что Лионель уже провел переговоры с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой.



По мнению Ривалдо, при Гвардиоле 33-летний аргентинец сможет не только играть в свой лучший футбол, но и стать ключевым элементом команды.



"Лучшим вариантом в качестве следующего клуба для Лионеля Месси мог бы стать "Манчестер Сити". Ему 33, но его мастерство и талант не подвергаются сомнению, и я думаю, он все еще может провести несколько лет на топ-уровне. Он смог бы быстро начать блистать в Англии".



"Гвардиола обладает глубокими познаниями насчет способностей Месси. Он бы быстро интегрировал его в команду и заставил бы играть в свой лучший футбол".



"Я даже могу представить, что Гвардиола будет строить остальную команду вокруг Месси. Его талант будет делать разницу в любом месте и в любое время, и я уверен, он смог бы приносить победы для своей команды в Премьер-Лиге", — цитирует Ривалдо Daily Mirror.