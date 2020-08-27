Ривалдо: "Сити" — лучший вариант для Месси"
Легенда "Барселоны" Ривалдо считает, что у нападающего Лионеля Месси нет варианта для продолжения карьеры лучше, чем "Манчестер Сити".
Ранее на текущей неделе Месси уведомил "Барселону" о своем желании покинуть клуб в это трансферное окно, а пресса уверена, что Лионель уже провел переговоры с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой.
По мнению Ривалдо, при Гвардиоле 33-летний аргентинец сможет не только играть в свой лучший футбол, но и стать ключевым элементом команды.
"Лучшим вариантом в качестве следующего клуба для Лионеля Месси мог бы стать "Манчестер Сити". Ему 33, но его мастерство и талант не подвергаются сомнению, и я думаю, он все еще может провести несколько лет на топ-уровне. Он смог бы быстро начать блистать в Англии".
"Гвардиола обладает глубокими познаниями насчет способностей Месси. Он бы быстро интегрировал его в команду и заставил бы играть в свой лучший футбол".
"Я даже могу представить, что Гвардиола будет строить остальную команду вокруг Месси. Его талант будет делать разницу в любом месте и в любое время, и я уверен, он смог бы приносить победы для своей команды в Премьер-Лиге", — цитирует Ривалдо Daily Mirror.
27.08.2020 08:00
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Никуда Месси не уйдет из Барселоны.
Сейчас как обычно сольет тренера, директора, затем запросит пару трансферов: Неймара и еще кого-нибудь.
А потом по привычке пообещает все кубки и возвращение в элиту.
На деле же будет все то, что уже проходили в сборной Аргентины.
Месси - это тень Рона, и чем дальше, тем эта тень бледнее
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меси балласт , те кто его подпишут будут самым конченным клубом после бабкелоны
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