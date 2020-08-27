Минимум четверо игроков "Челси" заразились коронавирусом

Фрэнк Лэмпард Начало предсезонной подготовки "Челси" оказалось омрачено вспышкой коронавирусной инфекции в команде Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что клубы Премьер-Лиги наблюдают резкое увеличение количества заболевших COVID-19.

В числе пострадавших клубов находится и "Челси". Изданию Daily Mail стали известны имена четырех игроков команды Лэмпарда, у которых был подтвержден коронавирус и которые в данный момент находятся на карантине. Их личности не разглашаются.

Соответствующие тесты "синие" сделали в конце прошлой недели. Таким образом, для нескольких футболистов лондонской команды предсезонная подготовка по сути даже не началась, несмотря на близость матча первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" 14 сентября.

Другое издание, The Sun, добавляет что этими четырьмя игрокам, отправленными под карантин, являются Тэмми Абрахэм, Мейсон Маунт, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 07:00

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  1. pamirbarkhorog 27.08.2020 07:46 # pamirbarkhorog
    Кактам по гейгунерам??????

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  2. chelsiukpro 27.08.2020 07:36 # chelsiukpro
    Тэмми Абрахэм, Мейсон Маунт, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич. - так как эти четверо веселились на море у греков

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  3. alexomck 27.08.2020 07:13 # alexomck
    Зиех, Вернер, Чилуэлл и Сильва, вестимо, зе сан брешит:)

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  4. insomniac 27.08.2020 07:09 # insomniac
    здоровья пацанам.

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  5. mrjingles 27.08.2020 07:05 # mrjingles
    Здоровья синим!

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