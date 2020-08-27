Минимум четверо игроков "Челси" заразились коронавирусом

Начало предсезонной подготовки "Челси" оказалось омрачено вспышкой коронавирусной инфекции в команде Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что клубы Премьер-Лиги наблюдают резкое увеличение количества заболевших COVID-19.



В числе пострадавших клубов находится и "Челси". Изданию Daily Mail стали известны имена четырех игроков команды Лэмпарда, у которых был подтвержден коронавирус и которые в данный момент находятся на карантине. Их личности не разглашаются.



Соответствующие тесты "синие" сделали в конце прошлой недели. Таким образом, для нескольких футболистов лондонской команды предсезонная подготовка по сути даже не началась, несмотря на близость матча первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" 14 сентября.



Другое издание, The Sun, добавляет что этими четырьмя игрокам, отправленными под карантин, являются Тэмми Абрахэм, Мейсон Маунт, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич.