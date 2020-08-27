Минимум четверо игроков "Челси" заразились коронавирусом
Начало предсезонной подготовки "Челси" оказалось омрачено вспышкой коронавирусной инфекции в команде Фрэнка Лэмпарда.
Напомним, еще на прошлой неделе стало известно, что клубы Премьер-Лиги наблюдают резкое увеличение количества заболевших COVID-19.
В числе пострадавших клубов находится и "Челси". Изданию Daily Mail стали известны имена четырех игроков команды Лэмпарда, у которых был подтвержден коронавирус и которые в данный момент находятся на карантине. Их личности не разглашаются.
Соответствующие тесты "синие" сделали в конце прошлой недели. Таким образом, для нескольких футболистов лондонской команды предсезонная подготовка по сути даже не началась, несмотря на близость матча первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" 14 сентября.
Другое издание, The Sun, добавляет что этими четырьмя игрокам, отправленными под карантин, являются Тэмми Абрахэм, Мейсон Маунт, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич.
27.08.2020 07:00
Просмотров: 1193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кактам по гейгунерам??????
(ответить)
Тэмми Абрахэм, Мейсон Маунт, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич. - так как эти четверо веселились на море у греков
(ответить)
Зиех, Вернер, Чилуэлл и Сильва, вестимо, зе сан брешит:)
(ответить)
здоровья пацанам.
(ответить)
Здоровья синим!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий