Светская хроника за четверг
Лионель Месси может обойтись "Манчестер Сити" в полмиллиарда фунтов. Фрэнк Лэмпард собирается сделать Тиаго Силву капитаном "Челси". Жозе Моуриньо учит корейский. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" не интересуется защитником "Монако" Бенуа Бадиашиле. (Daily Mail)
"Юнайтед" установил контакт с отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (Daily Express)
У "Юнайтед" есть деньги на Месси, но приоритет "красных дьяволов" — это Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". (Daily Express)
"Барселона" отпустит Месси, но только за 200 миллионов фунтов. (AS)
Отец Месси уже находится в Англии, но договаривается с "Манчестер Сити". (The Sun)
Месси может обойтись "Сити" в 500 млн. фунтов. (The Telegraph)
Клуб, который подпишет Месси, должен будет взять на себя зарплату Лионеля в размере 90 млн. фунтов в год. (The Times)
За ситуацией вокруг Месси следит ПСЖ. (ESPN)
На текущей неделе "Ливерпуль" начнет переговоры с "Баварией" о покупке полузащитника Тиаго Алькантары. (Bild)
"Ливерпулю" придется заплатить 30 млн. фунтов, чтобы заполучить Алькантару. (Daily Express)
"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти за 20 млн. фунтов. (The Independent)
"Интер" вернется за полузащитником "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mail)
"Атлетико" сохраняет интерес к нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту. (Marca)
"Эвертон" близок к покупке плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (Sky Sports)
"Ньюкасл" может приютить нападающего Гонсало Игуаина, которого выгоняют из "Ювентуса". (Daily Star)
После травмы Дуайта Гэйла "Ньюкасл" задумался о покупке нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. (Daily Mail)
"Брайтону" удастся оградить своего защитника Бена Уайта от интереса клубов вроде "Ливерпуля", "Челси", "Юнайтед" и "Лидса". (The Sun)
"Фулхэм" близок к подписанию Харрисона Рида и Марио Лемина из "Саутгемптона". (Daily Mail)
Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре хочет перейти в "Эвертон", несмотря на интерес "Фулхэма" и "Герты". (GFNF)
Другое
Защитник Харри Магуайр, вероятно, останется капитаном "Юнайтед". (BBC)
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планирует назначить своего новичка Тиаго Силву капитаном команды. (Globo Esporte)
Защитник "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака может пропустить начало предсезонной подготовки из-за поездки в Дубай, вопреки рекомендации клуба. (The Sun)
Sky Sports прекратил сотрудничество с экспертами Мэттом Ле Тиссье, Филом Томпсоном и Чарли Николасом. (The Telegraph)
Экс-капитан "Челси" Джон Терри потратил 15 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо учит свой седьмой язык — корейский, чтобы свободно общаться со своим нападающим Сон Хен Мином. (The Sun)
27.08.2020 06:00
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да похуй на это то в целом
ебаные тупые нигрилы в нба, надеюсь локаут будет и ударит вам по кошелькам, прежде чем еще раз бойкотировать игры будете, олени блять
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планирует назначить своего новичка Тиаго Силву капитаном команды. (Globo Esporte)
Источник: http://fapl.ru/posts/80547/?c=1
Лампард не хуже Сульшера справляется, не зря ему Терри новую будку купил:)
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Экс-капитан "Челси" Джон Терри потратил 15 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/80547/
ни8уя расценочки у жирорта, походу в шотландии недоплачивают
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Первонах.
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