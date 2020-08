Светская хроника за четверг

Лионель Месси может обойтись "Манчестер Сити" в полмиллиарда фунтов. Фрэнк Лэмпард собирается сделать Тиаго Силву капитаном "Челси". Жозе Моуриньо учит корейский. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" не интересуется защитником "Монако" Бенуа Бадиашиле. (Daily Mail)



"Юнайтед" установил контакт с отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (Daily Express)



У "Юнайтед" есть деньги на Месси, но приоритет "красных дьяволов" — это Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". (Daily Express)



"Барселона" отпустит Месси, но только за 200 миллионов фунтов. (AS)



Отец Месси уже находится в Англии, но договаривается с "Манчестер Сити". (The Sun)



Месси может обойтись "Сити" в 500 млн. фунтов. (The Telegraph)



Клуб, который подпишет Месси, должен будет взять на себя зарплату Лионеля в размере 90 млн. фунтов в год. (The Times)



За ситуацией вокруг Месси следит ПСЖ. (ESPN)



На текущей неделе "Ливерпуль" начнет переговоры с "Баварией" о покупке полузащитника Тиаго Алькантары. (Bild)



"Ливерпулю" придется заплатить 30 млн. фунтов, чтобы заполучить Алькантару. (Daily Express)



"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти за 20 млн. фунтов. (The Independent)



"Интер" вернется за полузащитником "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mail)



"Атлетико" сохраняет интерес к нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту. (Marca)



"Эвертон" близок к покупке плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (Sky Sports)



"Ньюкасл" может приютить нападающего Гонсало Игуаина, которого выгоняют из "Ювентуса". (Daily Star)



После травмы Дуайта Гэйла "Ньюкасл" задумался о покупке нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. (Daily Mail)



"Брайтону" удастся оградить своего защитника Бена Уайта от интереса клубов вроде "Ливерпуля", "Челси", "Юнайтед" и "Лидса". (The Sun)



"Фулхэм" близок к подписанию Харрисона Рида и Марио Лемина из "Саутгемптона". (Daily Mail)



Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре хочет перейти в "Эвертон", несмотря на интерес "Фулхэма" и "Герты". (GFNF)



Другое



Защитник Харри Магуайр, вероятно, останется капитаном "Юнайтед". (BBC)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планирует назначить своего новичка Тиаго Силву капитаном команды. (Globo Esporte)



Защитник "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака может пропустить начало предсезонной подготовки из-за поездки в Дубай, вопреки рекомендации клуба. (The Sun)



Sky Sports прекратил сотрудничество с экспертами Мэттом Ле Тиссье, Филом Томпсоном и Чарли Николасом. (The Telegraph)



Экс-капитан "Челси" Джон Терри потратил 15 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо учит свой седьмой язык — корейский, чтобы свободно общаться со своим нападающим Сон Хен Мином. (The Sun)