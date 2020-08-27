Светская хроника за четверг

Светская хроника Лионель Месси может обойтись "Манчестер Сити" в полмиллиарда фунтов. Фрэнк Лэмпард собирается сделать Тиаго Силву капитаном "Челси". Жозе Моуриньо учит корейский. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" не интересуется защитником "Монако" Бенуа Бадиашиле. (Daily Mail)

"Юнайтед" установил контакт с отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (Daily Express)

У "Юнайтед" есть деньги на Месси, но приоритет "красных дьяволов" — это Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". (Daily Express)

"Барселона" отпустит Месси, но только за 200 миллионов фунтов. (AS)

Отец Месси уже находится в Англии, но договаривается с "Манчестер Сити". (The Sun)

Месси может обойтись "Сити" в 500 млн. фунтов. (The Telegraph)

Клуб, который подпишет Месси, должен будет взять на себя зарплату Лионеля в размере 90 млн. фунтов в год. (The Times)

За ситуацией вокруг Месси следит ПСЖ. (ESPN)

На текущей неделе "Ливерпуль" начнет переговоры с "Баварией" о покупке полузащитника Тиаго Алькантары. (Bild)

"Ливерпулю" придется заплатить 30 млн. фунтов, чтобы заполучить Алькантару. (Daily Express)

"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти за 20 млн. фунтов. (The Independent)

"Интер" вернется за полузащитником "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mail)

"Атлетико" сохраняет интерес к нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту. (Marca)

"Эвертон" близок к покупке плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (Sky Sports)

"Ньюкасл" может приютить нападающего Гонсало Игуаина, которого выгоняют из "Ювентуса". (Daily Star)

После травмы Дуайта Гэйла "Ньюкасл" задумался о покупке нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. (Daily Mail)

"Брайтону" удастся оградить своего защитника Бена Уайта от интереса клубов вроде "Ливерпуля", "Челси", "Юнайтед" и "Лидса". (The Sun)

"Фулхэм" близок к подписанию Харрисона Рида и Марио Лемина из "Саутгемптона". (Daily Mail)

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре хочет перейти в "Эвертон", несмотря на интерес "Фулхэма" и "Герты". (GFNF)

Другое

Защитник Харри Магуайр, вероятно, останется капитаном "Юнайтед". (BBC)

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планирует назначить своего новичка Тиаго Силву капитаном команды. (Globo Esporte)

Защитник "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака может пропустить начало предсезонной подготовки из-за поездки в Дубай, вопреки рекомендации клуба. (The Sun)

Sky Sports прекратил сотрудничество с экспертами Мэттом Ле Тиссье, Филом Томпсоном и Чарли Николасом. (The Telegraph)

Экс-капитан "Челси" Джон Терри потратил 15 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо учит свой седьмой язык — корейский, чтобы свободно общаться со своим нападающим Сон Хен Мином. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 06:00

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  1. melwood-lfc 27.08.2020 06:29 # melwood-lfc
    да похуй на это то в целом
    ебаные тупые нигрилы в нба, надеюсь локаут будет и ударит вам по кошелькам, прежде чем еще раз бойкотировать игры будете, олени блять

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  2. alexomck 27.08.2020 06:23 # alexomck
    Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард планирует назначить своего новичка Тиаго Силву капитаном команды. (Globo Esporte)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80547/?c=1

    Лампард не хуже Сульшера справляется, не зря ему Терри новую будку купил:)

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  3. frankylamp 27.08.2020 06:15 # frankylamp
    Экс-капитан "Челси" Джон Терри потратил 15 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80547/

    ни8уя расценочки у жирорта, походу в шотландии недоплачивают

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  4. cfc000000 27.08.2020 06:11 # cfc000000
    Первонах.

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