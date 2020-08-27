Трое игроков МЮ вошли в символическую сборную Лиги Европы
Трое игроков "Манчестер Юнайтед" вошли в символическую сборную Лиги Европы сезона 2019/20.
В этом розыгрыше второго по значимости клубного турнира Европы Англия была представлена тремя командами: "Арсеналом", "Вулверхэмптоном" и как раз "Юнайтед".
Именно "красные дьяволы" продвинулись дальше своих земляков, остановившись на стадии полуфинала, где они уступили "Севилье", в итоге взявшей трофей.
Учитывая это, эксперты УЕФА включили в символическую сборную Лиги Европы из 23 игроков полузащитников Бруну Фернандеша с Фредом и нападающего Маркуса Рэшфорда.
"Вулверхэмптон", который был бит "Севильей" на предыдущей стадии, делегировал в команду защитника Конора Коуди.
27.08.2020 00:05
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И где игроки Арсенала?
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