Трое игроков МЮ вошли в символическую сборную Лиги Европы

Трое игроков "Манчестер Юнайтед" вошли в символическую сборную Лиги Европы сезона 2019/20.

В этом розыгрыше второго по значимости клубного турнира Европы Англия была представлена тремя командами: "Арсеналом", "Вулверхэмптоном" и как раз "Юнайтед".



Именно "красные дьяволы" продвинулись дальше своих земляков, остановившись на стадии полуфинала, где они уступили "Севилье", в итоге взявшей трофей.



Учитывая это, эксперты УЕФА включили в символическую сборную Лиги Европы из 23 игроков полузащитников Бруну Фернандеша с Фредом и нападающего Маркуса Рэшфорда.



"Вулверхэмптон", который был бит "Севильей" на предыдущей стадии, делегировал в команду защитника Конора Коуди.



