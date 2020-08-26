Магуайр не будет извиняться перед греческими полицейскими

Брат Харри Магуайра заявил, что избитые и оскорбленные полицейские из Греции не дождутся извинений от капитана "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем адвокат греческих полицейских Иоаннис Парадиссис выразил свое удивление отсутствием извинений со стороны Магуайра, который был признан судом виновным по всем пунктам и приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно.



Парадиссис предположил, что раскаяние позволило бы Харри, его брату Джо и их другу смягчить наказание при рассмотрении апелляции, которая была подана как раз сегодня.



Однако еще один брат Магуайр, защитник "Честерфилда" Лоуренс, исключил такой сценарий.



"Абсолютно без шансов, что Харри будет извиняться. Полиция не опросила ни Дейзи, ни кого-либо из группы", — написал Лоуренс Магуайр в твиттере.



Вторая часть высказывания Лоуренса относится к комментарию Парадиссиса о том, что ни Дейзи, ни сам Харри ничего не сказали полиции о наркотической инъекции, которую сделали некие албанцы сестре Магуайра.



Тем временем, "Юнайтед" выпустил еще одно заявление, в котором говорится, что подача апелляции "обнуляет" наказание Магуайра в соответствии с греческим правом — теперь дело будет рассмотрено заново, но на это могут уйти месяцы.