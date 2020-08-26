"Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт Вейналдуму

"Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ньюкасла" четыре года назад. Джорджиньо играет очень важную роль в команде Юргена Колппа, но его контракт истекает уже в следующем году.



По информации The Telegraph, "Ливерпуль" планирует сохранить Вейналдума на сезон 2020/21, но при этом "красные" не собираются продлевать сотрудничество с 29-летним голландцем.



Если ничего не изменится — а теоретически измениться может, учитывая слухи об интересе к Вейналдуму со стороны нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана, — то следующим летом Джорджиньо покинет "Энфилд" свободным агентом. Точно так же, как это сделали в свое время Эмре Джан, Даниэль Старридж и Адам Лаллана.



От возможного, но маловероятного ухода Вейналдума этим летом зависит, купит ли "Ливерпуль" Тиаго Алькантару. Пока что у "красных" просто нет места в составе для полузащитника "Баварии", который находится в похожей с Джорджиньо контрактной ситуации.