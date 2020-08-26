"Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт Вейналдуму

Джорджиньо Вейналдум "Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ньюкасла" четыре года назад. Джорджиньо играет очень важную роль в команде Юргена Колппа, но его контракт истекает уже в следующем году.

По информации The Telegraph, "Ливерпуль" планирует сохранить Вейналдума на сезон 2020/21, но при этом "красные" не собираются продлевать сотрудничество с 29-летним голландцем.

Если ничего не изменится — а теоретически измениться может, учитывая слухи об интересе к Вейналдуму со стороны нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана, — то следующим летом Джорджиньо покинет "Энфилд" свободным агентом. Точно так же, как это сделали в свое время Эмре Джан, Даниэль Старридж и Адам Лаллана.

От возможного, но маловероятного ухода Вейналдума этим летом зависит, купит ли "Ливерпуль" Тиаго Алькантару. Пока что у "красных" просто нет места в составе для полузащитника "Баварии", который находится в похожей с Джорджиньо контрактной ситуации.


Метки Вейналдум, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 811

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  1. kos9k 26.08.2020 22:52 # kos9k
    сука блэт

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  2. sausage 26.08.2020 22:45 # sausage
    Чёт непонятная ситуация с Вейналдумом. Какие-то мутки там точно.

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  3. januzaj00 26.08.2020 22:22 # januzaj00
    Очень странно. Ещё бы года 3 попылил

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  4. liverpool1892est 26.08.2020 22:22 # liverpool1892est
    Лучший игрок,который таскал весь сезон тяжелейший рояль...человек-пахарь,который лучше всяких пидоров типо Оксов,Хуета,Шакири,Ориги....

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  5. liverpool1892est 26.08.2020 22:15 # liverpool1892est
    Веня вали нахуй из этого говно клуба...

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  6. scholes22 26.08.2020 22:13 # scholes22
    Ахпхпхахахахахазазазазазазазазаза

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  7. chelsiukpro 26.08.2020 22:12 # chelsiukpro
    Страное решение Колбасных... путёвый игрочела! Даже может хотелось бы видеть в синей футболке... а что творит Ливер не понять...

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  8. ooaaaa 26.08.2020 22:07 # ooaaaa
    отработанный маетериал, уже

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  9. bangladesh 26.08.2020 22:06 # bangladesh
    Не красиво

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