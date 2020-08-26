Товарищеский матч "Брайтона" и "Челси" пройдет при зрителях
В ближайший уикенд "Брайтон" примет первый за последние полгода матч в Англии, на который будут допущены зрители.
Напомним, трибуны английских стадионов пустуют с марта, когда пандемия коронавируса остановила футбольный сезон. Кампания 2019/20 была доиграна без зрителей и так же начнется следующая.
Однако процесс постепенного возвращения фанатов на трибуны запущен. В ближайшую субботу около 2,500 держателей сезонных абонементов "Брайтона" смогут посетить товарищеский матч "чаек" против "Челси" на "Амекс".
Как сообщает BBC, решение о частичном допуске зрителей на трибуны стадиона "Брайтона" согласовано с британским правительством. Это станет своего рода пилотной схемой по возвращению спорта к нормальной жизни.
26.08.2020 21:00
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Историческая х^$ня.
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и тут Челси первые
КОРОЛИ
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