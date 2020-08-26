Дин Хендерсон заключил новый контракт с МЮ

Голкипер Дин Хендерсон заключил новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед" на улучшенных условиях.

Хендерсон является собственным воспитанником "красных дьяволов", находясь в системе клуба с 14 лет. При этом Дин уже вызывается в сборную Англии, хотя за МЮ не сыграл ни матча.



Этот парадокс объясняется тем огромным прогрессом, которого Хендерсон добился за два сезона аренды в "Шеффилд Юнайтед". В минувшей кампании Дин 13 раз сохранил ворота "клинков" на замке в рамках Премьер-Лиги и был номинирован на звание лучшего молодого игрока в дивизионе.



Новый контракт Хендерсона с "дьяволами" рассчитан до 2025 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. По слухам, теперь зарплата Дина увеличится с 60 до 100 тыс. фунтов в неделю.



Новый контракт может быть намеком на то, что сезон 2020/21 Хендерсон проведет на "Олд Траффорд". В Шеффилд 23-летний англичанин точно не вернется — "клинки" уже восполнили пустоту на последнем рубеже Аароном Рамсдейлом.



"Я буду работать изо всех сил над своим развитием каждый день, чтобы сыграть как можно больше матчей за этот великий клуб", — сообщил Хендерсон.