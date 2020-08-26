Предложение "Вулверхэмптона" по Мэйтланд-Найлсу отклонено

"Арсенал" отклонил стартовое предложение "Вулверхэмптона" в 15 миллионов фунтов о покупке полузащитника Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

Несмотря на то, что Мэйтланд-Найлс целиком сыграл победный для "Арсенала" финал Кубка Англии против "Челси", главный тренер "канониров" Микель Артета готов отпустить Эйнсли с "Эмирейтс".



Как сообщает Sky Sports, и сам Мэйтланд-Найлс открыт к уходу из "Арсенала", в системе которого он находится с шести лет.



Однако стартовое предложение "волков" не дотягивает до ожиданий "канониров", которые надеются выручить минимум 20 млн. фунтов за своего воспитанника.



Тем не менее, два клуба продолжают переговоры, и ожидается, что вскоре "Вулверхэмптон" вернется с улучшенным предложением по 22-летнему англичанину.