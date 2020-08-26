Адвокат греческих полицейских шокирован отсутствием извинений от Магуайра
Юрист греческих полицейских шокирован тем, что капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр до сих пор не принес извинений за свое хамское поведение.
Накануне греческий суд признал Магуайра виновным в оскорблении и причинении телесных повреждений, а также в попытке подкупа стражей закона во время своего отпуска на Миконосе.
Харри был приговорен к 21 месяцам и 10 дням тюрьмы условно, в ответ на что заявил, что считает себя жертвой и по-прежнему отказывается признавать свою вину.
Адвокат Иоаннис Парадиссис, представлявший в суде интересы двух вовлеченных в дело полицейский, тоже высказался по поводу вердикта суда и реакции Магуайра.
"Процесс апелляции в Греции подразумевает пересмотр дела. Так что, очевидно, у трех подсудимых еще есть время, чтобы извиниться, и тогда, убежден, вердикт может быть другим".
"Он будет другим, потому что признание вины влечет отзыв некоторых обвинений — вроде нанесения легких телесных повреждений или словесных оскорблений, выкрикнутых в адрес полицейского".
"Я не знаю, примут ли мои клиенты извинения, но они сказали, что все еще ждут — они до сих пор не услышали ни слова от второй стороны, что я нахожу весьма шокирующим и весьма неспортивным, потому что ты обязан извиниться, если поступил неправильно, таков принцип честной игры".
"Я представляю полицейского, которого ударили и нанесли травмы, а трое обвиняемых говорят, что они не виноваты, но они не объясняют, откуда взялись эти травмы", — сообщил Парадиссис BBC.
26.08.2020 17:00
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Последние комментарии:
Харри Ефремов
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дурачек, мог бы извиниться и добазариться по-мирному все разрулить, потом бы всем заявлял о непонимании между полицаями и их группой. переступил бы через себя, зато сохранил репутацию и лицо.
либо магваер очень туп и недальновиден, думая, что забашляя дорогим адвокатам его вытащат по-любому, и все вернется на круги своя, либо его с пацанами повязали ни за что, и он упорно бьется за справедливость. но что подсказывает, что тут первый вариант событий
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Скамоблять она и в греции скамоблять
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Имел право не извиняться, если не хотел это делать, просто пошёл на принцип и всё.
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типичное БЫДЛО из памойки. Адекватных нормальных воспитанных вежливых людей в этой зловонной клоаке нет
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если бы дело рассматривали в Англии, то САФ отсосал бы судье, как обычно
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пошла травля Макгира. НАйес дизмораль перед стартом нового сезона.
МЮ сосать!
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Быдло с повышенным чсв
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Бедные полицаи, обосрали их, нанесли телесные повреждения ай яй яй беззащитные создания
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Да всё понятно, Харри им мало денег предлагал. Предложил бы по несколько штук больше на каждого, ничего бы не было.
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типичный игрок муму
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Скумы они такие
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