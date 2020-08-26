Адвокат греческих полицейских шокирован отсутствием извинений от Магуайра

Юрист греческих полицейских шокирован тем, что капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр до сих пор не принес извинений за свое хамское поведение.

Накануне греческий суд признал Магуайра виновным в оскорблении и причинении телесных повреждений, а также в попытке подкупа стражей закона во время своего отпуска на Миконосе.



Харри был приговорен к 21 месяцам и 10 дням тюрьмы условно, в ответ на что заявил, что считает себя жертвой и по-прежнему отказывается признавать свою вину.



Адвокат Иоаннис Парадиссис, представлявший в суде интересы двух вовлеченных в дело полицейский, тоже высказался по поводу вердикта суда и реакции Магуайра.



"Процесс апелляции в Греции подразумевает пересмотр дела. Так что, очевидно, у трех подсудимых еще есть время, чтобы извиниться, и тогда, убежден, вердикт может быть другим".



"Он будет другим, потому что признание вины влечет отзыв некоторых обвинений — вроде нанесения легких телесных повреждений или словесных оскорблений, выкрикнутых в адрес полицейского".



"Я не знаю, примут ли мои клиенты извинения, но они сказали, что все еще ждут — они до сих пор не услышали ни слова от второй стороны, что я нахожу весьма шокирующим и весьма неспортивным, потому что ты обязан извиниться, если поступил неправильно, таков принцип честной игры".



"Я представляю полицейского, которого ударили и нанесли травмы, а трое обвиняемых говорят, что они не виноваты, но они не объясняют, откуда взялись эти травмы", — сообщил Парадиссис BBC.