Адвокат греческих полицейских шокирован отсутствием извинений от Магуайра

Харри Магуайр Юрист греческих полицейских шокирован тем, что капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр до сих пор не принес извинений за свое хамское поведение.

Накануне греческий суд признал Магуайра виновным в оскорблении и причинении телесных повреждений, а также в попытке подкупа стражей закона во время своего отпуска на Миконосе.

Харри был приговорен к 21 месяцам и 10 дням тюрьмы условно, в ответ на что заявил, что считает себя жертвой и по-прежнему отказывается признавать свою вину.

Адвокат Иоаннис Парадиссис, представлявший в суде интересы двух вовлеченных в дело полицейский, тоже высказался по поводу вердикта суда и реакции Магуайра.

"Процесс апелляции в Греции подразумевает пересмотр дела. Так что, очевидно, у трех подсудимых еще есть время, чтобы извиниться, и тогда, убежден, вердикт может быть другим".

"Он будет другим, потому что признание вины влечет отзыв некоторых обвинений — вроде нанесения легких телесных повреждений или словесных оскорблений, выкрикнутых в адрес полицейского".

"Я не знаю, примут ли мои клиенты извинения, но они сказали, что все еще ждут — они до сих пор не услышали ни слова от второй стороны, что я нахожу весьма шокирующим и весьма неспортивным, потому что ты обязан извиниться, если поступил неправильно, таков принцип честной игры".

"Я представляю полицейского, которого ударили и нанесли травмы, а трое обвиняемых говорят, что они не виноваты, но они не объясняют, откуда взялись эти травмы", — сообщил Парадиссис BBC.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 26.08.2020 18:06 # hachidlo
    Харри Ефремов

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  2. liverfun 26.08.2020 17:54 # liverfun
    дурачек, мог бы извиниться и добазариться по-мирному все разрулить, потом бы всем заявлял о непонимании между полицаями и их группой. переступил бы через себя, зато сохранил репутацию и лицо.
    либо магваер очень туп и недальновиден, думая, что забашляя дорогим адвокатам его вытащат по-любому, и все вернется на круги своя, либо его с пацанами повязали ни за что, и он упорно бьется за справедливость. но что подсказывает, что тут первый вариант событий

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  3. unclearness 26.08.2020 17:40 # unclearness
    Скамоблять она и в греции скамоблять

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  4. dark-lord 26.08.2020 17:23 # dark-lord
    Имел право не извиняться, если не хотел это делать, просто пошёл на принцип и всё.

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  5. frisby 26.08.2020 17:19 # frisby
    типичное БЫДЛО из памойки. Адекватных нормальных воспитанных вежливых людей в этой зловонной клоаке нет

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  6. papka-legend 26.08.2020 17:14 # papka-legend
    если бы дело рассматривали в Англии, то САФ отсосал бы судье, как обычно

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  7. largo-winch 26.08.2020 17:13 # largo-winch
    пошла травля Макгира. НАйес дизмораль перед стартом нового сезона.
    МЮ сосать!

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  8. liverbro 26.08.2020 17:09 # liverbro
    Быдло с повышенным чсв

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  9. mancunia-planet 26.08.2020 17:07 # mancunia-planet
    Бедные полицаи, обосрали их, нанесли телесные повреждения ай яй яй беззащитные создания

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  10. sexan 26.08.2020 17:04 # sexan
    Да всё понятно, Харри им мало денег предлагал. Предложил бы по несколько штук больше на каждого, ничего бы не было.

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  11. kos9k 26.08.2020 17:04 # kos9k
    типичный игрок муму

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  12. jirrort 26.08.2020 17:03 # jirrort
    Скумы они такие

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