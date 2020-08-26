"Сити" может подписать Месси на три года, а затем отправить в МЛС

"Манчестер Сити" может заключить комплексный контракт с Лионелем Месси с последующим переходом нападающего "Барселоны" в "Нью-Йорк Сити".

Накануне Месси шокировал "Барселону", по факсу прислав прошение о трансфере. Лионель рассчитывает, что его отпустят с "Ноу Камп" свободным агентом.



Ранее сообщалось, что Месси уже побеседовал с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой насчет своего переезда на "Этихад", а сейчас ESPN делится свежей информацией.



Родительская компания "горожан" City Football Group всерьез размышляет над тем, чтобы предложить долгосрочный контракт 33-летнему аргентинцу.



Предполагается, что шейх Мансур предложит Месси провести три сезона в "Манчестер Сити", а затем уехать в МЛС и поиграть за дочерний клуб "горожан" из Нью-Йорка, где Лионель сможет повесить бутсы на гвоздь.