"Лестер" подтвердил продление контракта с Варди до 2023 года

"Лестер" подтвердил, что нападающий Джейми Варди продлил свой контракт с клубом до 2023 года.

Предыдущий контракт Варди истекал в конце сезона 2021/22, однако Джейми, как и сообщала пресса ранее днем, получил дополнительные 12 месяцев, что позволит ему задержаться на "Кинг Пауэр" до своего 36-летия.



Продление контракта стало наградой для Варди за блестящий сезон 2019/20. Экс-игрок сборной Англии стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги с 23 голами, опередив Данни Ингса, Пьер-Эмерика Обамеянга, Рахима Стерлинга, Мохамеда Салаха и Садио Мане.



Отметим, что в прошлом месяце Варди стал всего лишь 29-м игроком, преодолевшим рубеж в 100 голов за карьеру в Премьер-Лиге. Кроме того, именно Джейми был признан лучшим игроком "Лестера" в минувшем сезоне — и по версии футболистов, и по версии фанатов.



"Я обожаю играть в свой футбол перед нашими фанатами на "Кинг Пауэр", и я рад продолжить это приключение в столь интересное для клуба время. У нас великолепная команда, которая, как я убежден, способна стать еще лучше, и мне не терпится увидеть, чего мы добьемся вместе в ближайшие годы", — сообщил Варди.