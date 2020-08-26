"Юнайтед" может лишить Магуайра капитанской повязки

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обсудит с руководством клуба сохранение за собой статуса капитана "красных дьяволов".

И хотя Магуайр присоединился к "Юнайтед" лишь прошлым летом, уже в январе он принял капитанскую повязку после отъезда в "Интер" Эшли Янга.



Однако накануне по репутации Магуайра был нанесен сокрушительный удар. Харри был признан виновным в оскорблении и избиении полицейского, а также в попытке дать взятку во время своего отдыха в Греции.



Самый дорогой защитник в мире был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, хотя сразу же выразил несогласие с этим вердиктом, который он пообещал оспорить.



Последствия этой истории не заставили себя ждать. Магуайр был исключен из сборной Англии, а теперь "Юнайтед" должен решить, останется ли Харри капитаном команды, сообщает Sky Sports.