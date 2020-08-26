"Юнайтед" может лишить Магуайра капитанской повязки
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обсудит с руководством клуба сохранение за собой статуса капитана "красных дьяволов".
И хотя Магуайр присоединился к "Юнайтед" лишь прошлым летом, уже в январе он принял капитанскую повязку после отъезда в "Интер" Эшли Янга.
Однако накануне по репутации Магуайра был нанесен сокрушительный удар. Харри был признан виновным в оскорблении и избиении полицейского, а также в попытке дать взятку во время своего отдыха в Греции.
Самый дорогой защитник в мире был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, хотя сразу же выразил несогласие с этим вердиктом, который он пообещал оспорить.
Последствия этой истории не заставили себя ждать. Магуайр был исключен из сборной Англии, а теперь "Юнайтед" должен решить, останется ли Харри капитаном команды, сообщает Sky Sports.
26.08.2020 14:00
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из за какой то херни раздули ну бухнул чуток ну попиздился с ментами, да там если взять всю АПЛ то процентов 90 бухают в клубах и нарушают различные законы то езда на красный свет то собаку во время матча не привязывают которая кидается на всех во время матча без намордника
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У сафа научил чтоли предлогать взяток.
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Какая команда,такой и капитан.позорище
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Только если погбу выберут новым кэпом
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срульшер тряпка е6аная
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Фернандеш новый капитан должен быть, а не этот косячник. Хотя с греками только так и надо, тем более с мусорами. С другой стороны англы бухие это быдло ещё то. Свиньи просто. В общем тут все хороши ебантяи бл. Кароче Бруну отдать повязку, на остальное похрену.
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помойка а не клуб. выскочки из 90х которые держались на плаву благодаря рту соСАФа
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