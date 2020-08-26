"Юнайтед" может лишить Магуайра капитанской повязки

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обсудит с руководством клуба сохранение за собой статуса капитана "красных дьяволов".

И хотя Магуайр присоединился к "Юнайтед" лишь прошлым летом, уже в январе он принял капитанскую повязку после отъезда в "Интер" Эшли Янга.

Однако накануне по репутации Магуайра был нанесен сокрушительный удар. Харри был признан виновным в оскорблении и избиении полицейского, а также в попытке дать взятку во время своего отдыха в Греции.

Самый дорогой защитник в мире был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, хотя сразу же выразил несогласие с этим вердиктом, который он пообещал оспорить.

Последствия этой истории не заставили себя ждать. Магуайр был исключен из сборной Англии, а теперь "Юнайтед" должен решить, останется ли Харри капитаном команды, сообщает Sky Sports.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 899

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gormartin 26.08.2020 14:37 # gormartin
    из за какой то херни раздули ну бухнул чуток ну попиздился с ментами, да там если взять всю АПЛ то процентов 90 бухают в клубах и нарушают различные законы то езда на красный свет то собаку во время матча не привязывают которая кидается на всех во время матча без намордника

    (ответить)

  2. chr1s8rown 26.08.2020 14:33 # chr1s8rown
    У сафа научил чтоли предлогать взяток.

    (ответить)

  3. liverbro 26.08.2020 14:23 # liverbro
    Какая команда,такой и капитан.позорище

    (ответить)

  4. gerrard08 26.08.2020 14:18 # gerrard08
    Только если погбу выберут новым кэпом

    (ответить)

  5. quavo 26.08.2020 14:16 # quavo
    срульшер тряпка е6аная

    (ответить)

  6. mancunia-planet 26.08.2020 14:13 # mancunia-planet
    Фернандеш новый капитан должен быть, а не этот косячник. Хотя с греками только так и надо, тем более с мусорами. С другой стороны англы бухие это быдло ещё то. Свиньи просто. В общем тут все хороши ебантяи бл. Кароче Бруну отдать повязку, на остальное похрену.

    (ответить)

  7. jack-willsher 26.08.2020 14:05 # jack-willsher
    помойка а не клуб. выскочки из 90х которые держались на плаву благодаря рту соСАФа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: