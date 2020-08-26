Мэтт Дохерти стал целью для "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении правого защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти.

Не секрет, что главный тренер "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо не слишком доволен Сержем Орье, который волен покинуть Северный Лондон этим летом и уже ведет переговоры с "Миланом". Также "шпоры" уже попрощались с Кайлом Уолкер-Питерсом.



По информации Football.London, на замену Орье Моуриньо присмотрел Дохерти, который сыграл 50 матчей за "волков" в минувшем сезоне, финишировав с командой Нуну Эшпирту Санту на седьмом месте в Премьер-Лиге и достигнув четвертьфинала Лиги Европы.



Жозе является большим фанатом 28-летнего ирландца, который является большим универсалом и также способен сыграть правого полузащитника или левого защитника.



За два последних сезона Дохерти уступил только Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля" по созданным моментам среди всех правых защитников в Премьер-Лиге.



На "Молинью" у Мэтта, забившего семь голов и отдавшего пять результативных передач в минувшем сезоне, остается еще три года по контракту.