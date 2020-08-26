Грилиш не получил вызов в сборную Англии из-за Гринвуда

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не вызвал полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша в национальную команду.

Невызов капитана "вилланов" на предстоящие матчи сборной Англии против Дании и Исландии в рамках Лиги Наций стал, пожалуй, главным сюрпризом из заявки, опубликованной Саутгейтом во вторник.



Грилиш выдающимся образом провел сезон 2019/20, сыграв ключевую роль в продлении "Астон Виллой" прописки в Премьер-Лиге. Джек забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 36 матчах чемпионата.



Однако у Саутгейта нашлось простое объяснение. Гарет поступил так из-за юного дарования "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.



"Что касается Джека, то причина проста — это Мейсон Гринвуд. Конкурентами Джека являются Гринвуд, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Рахим Стерлинг".



"Я знаю, что "Вилла" использует его как 8-го номера, но я не вижу его в этой роли у нас. Он может играть 10-го номера, но мы не играем с 10-м номером. Некоторые другие игроки, которые не были вызваны, тоже могли бы быть очень хороши в качестве 10-го номера. Он несомненно талантлив".



"Но я думаю, что у меня не было права оставить Мейсона Гринвуда за бортом, учитывая его игру, способность забивать и продемонстрированную зрелость", — цитирует Саутгейта Daily Mail.