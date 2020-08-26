Варди близок к новому контракту с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

В минувшем сезоне Варди доказал, что возраст для него — не помеха. В свои 33 года Джейми стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, забив 23 гола.



Как сообщает The Telegrpah, экс-игрок сборной Англии уже договорился о продлении сотрудничества с "лисами" на один год — до июня 2023 года. О сделке может быть объявлено в ближайшие 24 часа.



Таким образом, Варди последует примеру полузащитника Джеймса Мэддисона, который ранее на текущей неделе связал свое будущее с "Лестером" до 2024 года.



Добавим, Варди выступает за "Лестер" после своего перехода из "Флитвуда" за 1 миллион фунтов в 2012 году. За это время Джейми забил 123 гола и однажды стал чемпионом Премьер-Лиги.