Хендерсон близок к возвращению в строй

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сможет приступить к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.

Напомним, сезон 2019/20 был досрочно завершен для Хендерсона травмой колена, полученной против "Брайтона" 8 июля. Джордан был вынужден пропустить четыре заключительных матчах.



Также 30-летний полузащитник пропустил предсезонный сбор "Ливерпуля" в Австрии и накануне не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Дании и Исландии в начале сентября.



Естественно, Хендерсон не примет участия и в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в ближайший уикенд, однако возвращение Джордана не за горами.



Как сообщает Liverpool Echo, Хендерсон избежал операции и приступил к легким тренировкам, когда остальная команда улетела в Австрию. А со следующей недели Джордан сможет заниматься без каких-либо ограничений.