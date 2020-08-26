Фергюсон советовал Моуриньо купить Алли в "Юнайтед"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что сэр Алекс Фергюсон советовал ему купить полузащитника "шпор" Деле Алли, когда сам Жозе тренировал "Манчестер Юнайтед".

Возглавив "Тоттенхэм" по ходу минувшего сезона, Моуриньо неоднократно выступал с похвалой в адрес Алли, которому отводится ключевое место в планах Жозе на будущее.



По словам Моуриньо, Алли впечатлил не только его, но и легендарного сэра Алекса, который очень хотел видеть такого игрока в Манчестере.



"За два с половиной года там сэр Алекс Фергюсон дал мне единственный совет: "Купи Деле Алли. Его характер, то, как он играет, его агрессивный настрой — он игрок "Манчестер Юнайтед". Купи Деле Алли". А у него чутье на игроков", — вспоминает Моуриньо в документальном фильме Amazon Prime.