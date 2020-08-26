"Эвертон" обсуждает покупку Хамеса Родригеса

"Эвертон" ведет переговоры о приобретении атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

Решив никого не покупать в январе, Карло Анчелотти рассчитывал основательно укрепить состав своей команды летом, но за две с небольшим недели до старта нового сезона Премьер-Лиги так и не совершил свое первое приобретение в качестве главного тренера "Эвертона".



Тем не менее, мерсисайдцы не сидят сложа руки и прикладывают большие усилия, чтобы воссоединить Анчелотти с его бывшим подопечным по "Реалу" и "Баварии" Родригесом.



Как утверждает The Telegraph, Карло пытался заполучить Хамеса, еще работая в "Наполи", но тогда это оказалось невозможно. Сейчас у "Эвертона" есть для этого не только желание, но и возможности благодаря своему амбициозному владельцу Фархаду Мошири.



В Мадриде у Родригеса остается всего один год по контракту, поэтому "Реал" более чем заинтересован в продаже 29-летнего колумбийца. В 2014 году сами "сливочные" заплатили "Монако" 71 миллион фунтов за Хамеса, но сейчас трансферная стоимость будет гораздо скромнее, учитывая все обстоятельства.



Добавим, в 32 матчах чемпионата при Анчелотти за "Реал" и "Баварию" Родригес забил 14 голов и отдал 14 результативных передач, играя очень важную роль в команде.