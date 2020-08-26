Месси провел переговоры с Гвардиолой

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Нападающий Лионель Месси, решившийся покинуть "Барселону", уже переговорил с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Во вторник Месси шокировал свой клуб, в который он пришел юнцом почти 20 лет назад. Лионель прислал в "Барселону" факс с прошением отпустить его свободным агентом.

Как сообщает ESPN, этому событию предшествовал разговор Месси с Гвардиолой. Лионель побеседовал со своим бывшим наставником еще на прошлой неделе, и обсуждали они как раз возможный трансфер 33-летнего аргентинца в "Сити".

Авторитетное издание The Athletic, ссылаясь на близкий к Месси источник, подтверждает эту информацию, добавляя, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" заинтересован в переходе к "горожанам".

Добавим, что Месси также сватают в ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Совершенно очевидно, что только небольшая горстка клубов может позволить себе содержание такого игрока, даже если "Барселона" отпустит Лионеля безо всякой компенсации.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2020 06:00

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