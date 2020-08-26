Месси провел переговоры с Гвардиолой

Нападающий Лионель Месси, решившийся покинуть "Барселону", уже переговорил с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Во вторник Месси шокировал свой клуб, в который он пришел юнцом почти 20 лет назад. Лионель прислал в "Барселону" факс с прошением отпустить его свободным агентом.



Как сообщает ESPN, этому событию предшествовал разговор Месси с Гвардиолой. Лионель побеседовал со своим бывшим наставником еще на прошлой неделе, и обсуждали они как раз возможный трансфер 33-летнего аргентинца в "Сити".



Авторитетное издание The Athletic, ссылаясь на близкий к Месси источник, подтверждает эту информацию, добавляя, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" заинтересован в переходе к "горожанам".



Добавим, что Месси также сватают в ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Совершенно очевидно, что только небольшая горстка клубов может позволить себе содержание такого игрока, даже если "Барселона" отпустит Лионеля безо всякой компенсации.