"Лидс" близок к покупке Родриго

"Лидс" близок к обновлению своего трансферного рекорда покупкой нападающего "Валенсии" и сборной Испании Родриго.

Из-за серьезных финансовых проблем "Валенсия" готова продать практически всех своих звезд, ранее этим летом уже отпустив вингера Феррана Торреса в "Манчестер Сити".



Теперь еще один английский клуб, "Лидс", собирается забрать Родриго, который забил восемь голов за "Валенсию" в минувшем сезоне. Клуб с "Местальи" уже подтвердил, что "белые" согласовали стоимость нападающего.



По слухам, новичок Премьер-Лиги собирается заплатить за Родриго 30 миллионов евро (27 млн. фунтов) плюс бонусы. 29-летний испанец должен пройти медобследование уже в среду, после чего заключит контракт с "белыми".



А вот от покупки защитника "Брайтона" Бена Уайта "Лидс" отказался. Получив отрицательный ответ на свое третье предложение в размере 25 млн. фунтов, клуб с "Элланд Роуд" решил переключиться на других игроков.