Магуайр отчислен из сборной Англии

Пока еще капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был вычеркнут из числа игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Дании и Исландии.

Ранее днем главный тренер англичан Гарет Саутгейт назвал Магуайра в числе 24 игроков, приглашенных на предстоящие матчи Лиги Наций в начале сентября.



Саутгейт объяснил, что у Магуайра есть своя версия событий по поводу инцидента в Греции, и Гарет предпочитает доверять своему подопечному.



Однако позже днем Харри был признан греческим судом виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 21-месячному условному сроку. Это заставило Саутгейта изменить свое решение.



"В свете событий этого вечера я могу подтвердить, что исключил Харри Магуайра из заявки сборной Англии на матч против Исландии и Дании", — цитирует Саутгейта Daily Mail.



Сам защитник также выступил с заявлением по поводу решения греческого суда, с вердиктом которого он категорически не согласен и считает себя жертвой.



"После сегодняшнего заседания я отдал указание своей команде юристов немедленно уведомить суд, что мы подадим апелляцию. Я по-прежнему уверен в нашей невиновности — если что-то и было, то я, моя семья и друзья стали жертвами случившегося", — гласит заявление Магуайра.