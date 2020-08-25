Месси уходит из "Барселоны"

Лионель Месси Нападающий "Барселоны" Лионель Месси окончательно решил, что уйдет в другой клуб этим летом.

Как сообщает The Independent, Месси официально попросил "Барселону" отпустить его. Лионель надеется покинуть "Ноу Камп" свободным агентом, несмотря на отступные в 700 миллионов евро по контракту.

До сих пор вся профессиональная карьера Месси была связана с "Барселоной", вместе с которой он выиграл 10 титулов Ла Лиги, четыре Лиги Чемпионов, шесть Кубков Испании, а также шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

Лионель остался глубоко разочарован происходившими в "Барселоне" вещами в последние месяцы, в том числе за пределами футбольного поля.

Таким образом, 33-летний аргентинец окончательно решился провести несколько заключительных сезонов в своей карьере за пределами "Ноу Камп", сегодня уведомив "Барселону" об этом по факсу.

За этой ситуацией внимательно следит "Манчестер Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола по понятным причинам делает "горожан" фаворитом в борьбе за суперзвезду.

The Guardian добавляет, что Месси будет настаивать на уходе свободным агентом. Лионель мог сделать это до 31 мая, но поскольку сезон был продлен из-за пандемии коронавируса, аргентинец хочет, чтобы и срок действия соответствующей опции тоже был продлен.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1285

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Последние комментарии:




  1. zazszu 25.08.2020 22:23 # zazszu
    Just heard Frank Lampard is now in for #messi
    Some window this if Lamps pulls this off !!
    Написал у себя в твитере фердинанд

    (ответить)

  2. superperez101 25.08.2020 22:22 # superperez101
    по факсу
    все как мы любим

    парик небось науськал

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  3. superperez101 25.08.2020 22:20 # superperez101
    а тупой рабинович уже напокупал полную авоську ноунеймов
    ахахаха

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  4. superperez101 25.08.2020 22:19 # superperez101
    вы только прикиньте пацаны, какую личку запросит этот невысокий самовлюбленный гражданин

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  5. liverpool888 25.08.2020 22:19 # liverpool888
    Новость бомба!
    Куда дальше?
    Сити, ПСЖ, Ювентус?

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  6. w1 25.08.2020 22:19 # w1
    Это что теперь у Барселоны будет реальный тренер, похоже они реальные претенденты на ЛЧ в следующем сезоне

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  7. vyrentz 25.08.2020 22:14 # vyrentz
    Куману стоит на это лишь молиться.

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  8. liverpool22 25.08.2020 22:10 # liverpool22
    Давайте его в Сити, надеюсь потом из-за 700 лямов их забанят навсегда, вот и сказочке настанет конец

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  9. chr1s8rown 25.08.2020 22:10 # chr1s8rown
    Лучшие
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  10. unclearness 25.08.2020 22:10 # unclearness
    К парику в интер, в дом пристарелых

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  11. superperez101 25.08.2020 22:09 # superperez101
    но вообще это не что иное как рис уходит из плова

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  12. superperez101 25.08.2020 22:07 # superperez101
    щас челси быстренько подсуетится, выплатит отступные и возьмет месси играющим тренером. лампс будет помощником

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  13. vlado 25.08.2020 22:06 # vlado
    Ну так Месси в команде - это минус один при прессинге, какому тренеру такое нужно?

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  14. jirrort 25.08.2020 22:02 # jirrort
    В Челси на подмену Гилмору

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