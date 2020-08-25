Месси уходит из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси окончательно решил, что уйдет в другой клуб этим летом.

Как сообщает The Independent, Месси официально попросил "Барселону" отпустить его. Лионель надеется покинуть "Ноу Камп" свободным агентом, несмотря на отступные в 700 миллионов евро по контракту.



До сих пор вся профессиональная карьера Месси была связана с "Барселоной", вместе с которой он выиграл 10 титулов Ла Лиги, четыре Лиги Чемпионов, шесть Кубков Испании, а также шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".



Лионель остался глубоко разочарован происходившими в "Барселоне" вещами в последние месяцы, в том числе за пределами футбольного поля.



Таким образом, 33-летний аргентинец окончательно решился провести несколько заключительных сезонов в своей карьере за пределами "Ноу Камп", сегодня уведомив "Барселону" об этом по факсу.



За этой ситуацией внимательно следит "Манчестер Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола по понятным причинам делает "горожан" фаворитом в борьбе за суперзвезду.



The Guardian добавляет, что Месси будет настаивать на уходе свободным агентом. Лионель мог сделать это до 31 мая, но поскольку сезон был продлен из-за пандемии коронавируса, аргентинец хочет, чтобы и срок действия соответствующей опции тоже был продлен.