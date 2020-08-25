Месси уходит из "Барселоны"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси окончательно решил, что уйдет в другой клуб этим летом.
Как сообщает The Independent, Месси официально попросил "Барселону" отпустить его. Лионель надеется покинуть "Ноу Камп" свободным агентом, несмотря на отступные в 700 миллионов евро по контракту.
До сих пор вся профессиональная карьера Месси была связана с "Барселоной", вместе с которой он выиграл 10 титулов Ла Лиги, четыре Лиги Чемпионов, шесть Кубков Испании, а также шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".
Лионель остался глубоко разочарован происходившими в "Барселоне" вещами в последние месяцы, в том числе за пределами футбольного поля.
Таким образом, 33-летний аргентинец окончательно решился провести несколько заключительных сезонов в своей карьере за пределами "Ноу Камп", сегодня уведомив "Барселону" об этом по факсу.
За этой ситуацией внимательно следит "Манчестер Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола по понятным причинам делает "горожан" фаворитом в борьбе за суперзвезду.
The Guardian добавляет, что Месси будет настаивать на уходе свободным агентом. Лионель мог сделать это до 31 мая, но поскольку сезон был продлен из-за пандемии коронавируса, аргентинец хочет, чтобы и срок действия соответствующей опции тоже был продлен.
25.08.2020 22:00
Просмотров: 1285
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Последние комментарии:
Just heard Frank Lampard is now in for #messi
Some window this if Lamps pulls this off !!
Написал у себя в твитере фердинанд
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по факсу
все как мы любим
парик небось науськал
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а тупой рабинович уже напокупал полную авоську ноунеймов
ахахаха
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вы только прикиньте пацаны, какую личку запросит этот невысокий самовлюбленный гражданин
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Новость бомба!
Куда дальше?
Сити, ПСЖ, Ювентус?
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Это что теперь у Барселоны будет реальный тренер, похоже они реальные претенденты на ЛЧ в следующем сезоне
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Куману стоит на это лишь молиться.
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Давайте его в Сити, надеюсь потом из-за 700 лямов их забанят навсегда, вот и сказочке настанет конец
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но вообще это не что иное как рис уходит из плова
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щас челси быстренько подсуетится, выплатит отступные и возьмет месси играющим тренером. лампс будет помощником
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Ну так Месси в команде - это минус один при прессинге, какому тренеру такое нужно?
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В Челси на подмену Гилмору
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