"Ливерпуль" оставит Уилсона у себя, если не сможет продать

Харри Уилсон Вингер Харри Уилсон покинет "Ливерпуль" этим летом только на условиях постоянного трансфера — иначе станет частью команды Юргена Клоппа.

Последние два с половиной сезона Уилсон скитался по арендам, успев побывать в "Халле", "Дерби" и "Борнмуте".

23-летний игрок сборной Уэльса неплохо себя проявил в этот период, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп открыт к расставанию с Харри.

При этом "красные" готовы лишь продать Уилсона, который вызывает интерес со стороны целого ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Астон Виллу" и "Вулверхэмптон".

Но если найти покупателя на Уилсона, забившего семь голов в 31 матче Премьер-Лиги за "Борнмут" в сезоне 2019/20, не удастся, Харри больше не уйдет в аренду. Как сообщает Sky Sports, в таком случае валлиец получит шанс в первой команде "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 21:00

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  1. superperez101 25.08.2020 21:49 # superperez101
    брюстер получше будет

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  2. farot 25.08.2020 21:01 # farot
    останется и завершит начатое в Борнмуте

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