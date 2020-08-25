"Ливерпуль" оставит Уилсона у себя, если не сможет продать

Вингер Харри Уилсон покинет "Ливерпуль" этим летом только на условиях постоянного трансфера — иначе станет частью команды Юргена Клоппа.

Последние два с половиной сезона Уилсон скитался по арендам, успев побывать в "Халле", "Дерби" и "Борнмуте".



23-летний игрок сборной Уэльса неплохо себя проявил в этот период, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп открыт к расставанию с Харри.



При этом "красные" готовы лишь продать Уилсона, который вызывает интерес со стороны целого ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Астон Виллу" и "Вулверхэмптон".



Но если найти покупателя на Уилсона, забившего семь голов в 31 матче Премьер-Лиги за "Борнмут" в сезоне 2019/20, не удастся, Харри больше не уйдет в аренду. Как сообщает Sky Sports, в таком случае валлиец получит шанс в первой команде "Ливерпуля".