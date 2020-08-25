Магуайр приговорен к условному сроку в 21 месяц

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был признан виновным по всем пунктам обвинения после инцидента во время своего отпуска на острове Миконос.

Напомним, Магуайр был в обвинен в том, что оскорбил и ударил полицейского, а также вместе с двумя своими друзьями пытался дать взятку, чтобы уйти от ответственности.



Этому предшествовал конфликт Магуайра и его друзей с другой компанией в баре — во вторник суд услышал, что двое албанцев вкололи наркотик сестре Харри Дейзи, чтобы затем соблазнить ее.



Кроме того, один из офицеров грозился сломать ногу Магуайру и этим прикончить карьеру Харри, но и самый дорогой защитник в мире не остался в долгу, выкрикнув: "Ты хоть знаешь, кто я такой? Я капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам. Пожалуйста, отпустите нас".



Выслушав показания всех сторон, суд приговорил 27-летнего игрока сборной Англии к условному сроку в 21 месяц и 10 дней. Магуайру удалось избежать тюрьмы, потому что это его первое правонарушение в Греции, а само преступление не является тяжким, сообщает BBC.



Добавим, что сам Магуайр отсутствовал во время судебного заседания, улетев на родину и доверив защищать свои интересы одному из лучших греческих адвокатов, который дело все равно проиграл, но хотя бы избавил Харри от тюрьмы.