Магуайр приговорен к условному сроку в 21 месяц

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был признан виновным по всем пунктам обвинения после инцидента во время своего отпуска на острове Миконос.

Напомним, Магуайр был в обвинен в том, что оскорбил и ударил полицейского, а также вместе с двумя своими друзьями пытался дать взятку, чтобы уйти от ответственности.

Этому предшествовал конфликт Магуайра и его друзей с другой компанией в баре — во вторник суд услышал, что двое албанцев вкололи наркотик сестре Харри Дейзи, чтобы затем соблазнить ее.

Кроме того, один из офицеров грозился сломать ногу Магуайру и этим прикончить карьеру Харри, но и самый дорогой защитник в мире не остался в долгу, выкрикнув: "Ты хоть знаешь, кто я такой? Я капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам. Пожалуйста, отпустите нас".

Выслушав показания всех сторон, суд приговорил 27-летнего игрока сборной Англии к условному сроку в 21 месяц и 10 дней. Магуайру удалось избежать тюрьмы, потому что это его первое правонарушение в Греции, а само преступление не является тяжким, сообщает BBC.

Добавим, что сам Магуайр отсутствовал во время судебного заседания, улетев на родину и доверив защищать свои интересы одному из лучших греческих адвокатов, который дело все равно проиграл, но хотя бы избавил Харри от тюрьмы.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 20:35

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  1. slava-man-utd 25.08.2020 20:44 # slava-man-utd
    АУЕ. Ебать мусоров

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  2. gerrard08 25.08.2020 20:43 # gerrard08
    такой? Я капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам. Пожалуйста, отпустите нас".

    Источник: http://fapl.ru/posts/80522/

    Типичный скамолох

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  3. yamateh 25.08.2020 20:40 # yamateh
    Несмотря на свою тупость еще и дизель господин манк

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  4. mihajlo-fan 25.08.2020 20:38 # mihajlo-fan
    Албанцы, они как казахи. Т.е. не совсем люди

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