Тиаго Силва направляется на медобследование в "Челси"

Бывший защитник ПСЖ Тиаго Силва пройдет медицинское обследование в "Челси" в ближайший четверг.

По информации Sky Sports, в предыдущие 48 часов Силва окончательно договорился с "Челси", несмотря на отчаянную попытку ПСЖ предотвратить уход своего капитана в последний момент.



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отчаянно хотел сохранить 35-летнего бразильца, однако тот перестал ладить со спортивным директором чемпионов Лиги 1 Леонардо и решился на новый вызов в своей карьере.



Предполагается, что бывший защитник московского "Динамо" заключит с "Челси" контракт на один год и опцией продления на 12 месяцев.



Силва может стать одним из четырех новичков клуба со "Стэмфорд Бридж" на этой неделе. Также направляются к "синим" Бен Чилуэлл, Кай Хаверц и Маланг Сарр.