Тиаго Силва направляется на медобследование в "Челси"
Бывший защитник ПСЖ Тиаго Силва пройдет медицинское обследование в "Челси" в ближайший четверг.
По информации Sky Sports, в предыдущие 48 часов Силва окончательно договорился с "Челси", несмотря на отчаянную попытку ПСЖ предотвратить уход своего капитана в последний момент.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отчаянно хотел сохранить 35-летнего бразильца, однако тот перестал ладить со спортивным директором чемпионов Лиги 1 Леонардо и решился на новый вызов в своей карьере.
Предполагается, что бывший защитник московского "Динамо" заключит с "Челси" контракт на один год и опцией продления на 12 месяцев.
Силва может стать одним из четырех новичков клуба со "Стэмфорд Бридж" на этой неделе. Также направляются к "синим" Бен Чилуэлл, Кай Хаверц и Маланг Сарр.
25.08.2020 20:00
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Смотрелся неплохо в ЛЧ во Франции незнаю но это хорошее краткосрочное решение пока на рынке нет хороших доступных защитников! Да и в плане финансовом так же...
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Перспективный малый.
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мост в мавзолей переименуйте, пжлст
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Команда просто нуждалась в переменах. Все правильно делает Лэмпард. Браво!
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Больше плюсов чем минусов
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изи заполучили топаря забесплатно
Бизнескар
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