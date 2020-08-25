Тиаго Силва направляется на медобследование в "Челси"

Тиаго Силва Бывший защитник ПСЖ Тиаго Силва пройдет медицинское обследование в "Челси" в ближайший четверг.

По информации Sky Sports, в предыдущие 48 часов Силва окончательно договорился с "Челси", несмотря на отчаянную попытку ПСЖ предотвратить уход своего капитана в последний момент.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отчаянно хотел сохранить 35-летнего бразильца, однако тот перестал ладить со спортивным директором чемпионов Лиги 1 Леонардо и решился на новый вызов в своей карьере.

Предполагается, что бывший защитник московского "Динамо" заключит с "Челси" контракт на один год и опцией продления на 12 месяцев.

Силва может стать одним из четырех новичков клуба со "Стэмфорд Бридж" на этой неделе. Также направляются к "синим" Бен Чилуэлл, Кай Хаверц и Маланг Сарр.


Метки ПСЖ, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 25.08.2020 20:44 # chelsiukpro
    Смотрелся неплохо в ЛЧ во Франции незнаю но это хорошее краткосрочное решение пока на рынке нет хороших доступных защитников! Да и в плане финансовом так же...

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  2. gerrard08 25.08.2020 20:40 # gerrard08
    Перспективный малый.

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  3. kukuruzzo 25.08.2020 20:39 # kukuruzzo
    мост в мавзолей переименуйте, пжлст

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  4. yamateh 25.08.2020 20:21 # yamateh
    Команда просто нуждалась в переменах. Все правильно делает Лэмпард. Браво!

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  5. drogba11cool 25.08.2020 20:17 # drogba11cool
    Больше плюсов чем минусов

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  6. meshuggah 25.08.2020 20:03 # meshuggah
    изи заполучили топаря забесплатно

    Бизнескар

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