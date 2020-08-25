Педро перешел в "Рому"

Бывший вингер "Челси" Педро официально присоединился к "Роме".

Травма плеча в последнем матче за "Челси" — проигранном "синими" в финале Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа — не сорвала трансфер Педро в итальянский клуб.



Сегодня "Рома" объявила о подписании трехлетнего контракта с Педро, который уезжает покорять Серию А свободным агентом после пяти сезонов в "Челси".



Вместе с "синими" 33-летний испанец выигрывал Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы.