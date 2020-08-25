Педро перешел в "Рому"
Бывший вингер "Челси" Педро официально присоединился к "Роме".
Травма плеча в последнем матче за "Челси" — проигранном "синими" в финале Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа — не сорвала трансфер Педро в итальянский клуб.
Сегодня "Рома" объявила о подписании трехлетнего контракта с Педро, который уезжает покорять Серию А свободным агентом после пяти сезонов в "Челси".
Вместе с "синими" 33-летний испанец выигрывал Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы.
25.08.2020 19:40
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Последние комментарии:
Нормально так римляне раскидываются контрактами для ветеранов.
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На этом трофеи закончились, набрал уже
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Спасибо за все!
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Красава!!! Удачи Педро в Сериале! Рад реально за тебя что 3 годика пылить будешь....
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