Педро перешел в "Рому"

Педро Бывший вингер "Челси" Педро официально присоединился к "Роме".

Травма плеча в последнем матче за "Челси" — проигранном "синими" в финале Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа — не сорвала трансфер Педро в итальянский клуб.

Сегодня "Рома" объявила о подписании трехлетнего контракта с Педро, который уезжает покорять Серию А свободным агентом после пяти сезонов в "Челси".

Вместе с "синими" 33-летний испанец выигрывал Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы.


Метки Педро, Рома, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 19:40

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Последние комментарии:




  1. empry 25.08.2020 20:16 # empry
    Нормально так римляне раскидываются контрактами для ветеранов.

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  2. mancunia-planet 25.08.2020 20:01 # mancunia-planet
    На этом трофеи закончились, набрал уже

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  3. ataman 25.08.2020 19:55 # ataman
    Спасибо за все!

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  4. chelsiukpro 25.08.2020 19:44 # chelsiukpro
    Красава!!! Удачи Педро в Сериале! Рад реально за тебя что 3 годика пылить будешь....

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