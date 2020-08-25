"Сити" не переживает насчет возможного ухода Гвардиолы и Агуэро

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак заявил, что его клуб будет чувствовать себя комфортно, если главный тренер Хосеп Гвардиола и нападающий Серхио Агуэро уйдут из клуба следующим летом.

Предстоящий сезон будет последним по контракту Гвардиолы, и пока каталонец даже не начинал переговоры о продлении сотрудничества. Однако "Сити" расслаблены по этому поводу.



"Это очень уместный вопрос. У Пепа и меня есть очень четкое представление насчет того, что правильно для этого клуба. Мы очень четко совпадаем во взглядах на будущее и на то, какого успеха хотим добиться. Это будет очень комфортный разговор, который определит, как будет лучше всего для Пепа, меня и клуба. Я чувствую себя очень комфортно насчет этого".



"Мы так хорошо понимаем друг друга, и у меня с Пепом, Чики (Бегиристайном, спортивным директором), Ферраном (Сориано, исполнительным директором) и всем клубом выстроена такая экосистема, что этот разговор будет непринужденным. Мы доверяем друг другу, и будет так, как лучше всего", — сообщил Аль-Мубарак City TV.



Контракт Агуэро тоже истекает следующим летом. На тот момент аргентинцу будет уже 33 года, и если он решит уйти, "горожане" не будут этому препятствовать.



"В этом году или в следующем мы выработаем совместное решение, и оно будет естественным, независимо от своей сути. Что бы Серхио ни решил, это будет комфортно для всех. Нам очень повезло обладать игрокам вроде Давида Сильвы, Венсана Компани, Пабло Сабалеты, Серхио Агуэро, которые сохраняли верность команде многие годы".



"Теперь эти игроки являются частью ДНК клуба, и решение о том, продолжить или остановиться, они принимают самостоятельно, не покидая свою зону комфорта. Именно так было с Венсаном. Он ушел, когда почувствовал, что это правильный момент для ухода. То же самое с Давидом. И с Серхио будет так же", — добавил Аль Мубарак.