"Челси" готов продать Эмерсона за 26 млн. фунтов

Половину своих затрат на Бена Чилуэлла "Челси" надеется отбить с помощью продажи защитника Эмерсона Палмери.

Ранее во вторник стало известно, что Чилуэлл со дня на день перейдет в "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов плюс бонусы.



По информации Goal, руководство "синих" еще три недели назад предупредило Эмерсона о скором приходе новичка и попросило экс-игрока "Ромы" подыскать себе новый клуб.



В январе 2018 "Челси" приобрел Эмерсона за 17.5 млн. фунтов плюс бонусы, а сейчас 26-летний итальянец бразильского происхождения доступен с небольшой наценкой — за 26 млн. фунтов.



Интерес к Эмерсону уже обозначил "Интер", однако клуб с "Сан-Сиро" готов заплатить только 22 млн. фунтов, вдобавок этот трансфер вообще может оказаться под вопросом, если Антонио Конте покинет должность главного тренера.