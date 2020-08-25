"Арсенал" больше не интересуется Партеем

"Арсенал" потерял интерес к полузащитнику "Атлетико" Томасу Партею.

Изначально Партей виделся целью номер один для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на летнее трансферное окно. По слухам, сам Томас был заинтересован в переезде на "Эмирейтс".



Однако испанское издание Sport утверждает, что сделки не будет. "Арсеналу" не удалось сбить цену за 27-летнего ганца или включить в сделку кого-нибудь из своих игроков вроде Маттео Гендузи.



"Атлетико" дал понять, что отпустит Партея только за те 50 миллионов евро (45 млн. фунтов), что прописаны в контракте Томаса в качестве отступных. Для "Арсенала", весьма стесненного в финансах, это оказалось чересчур.