"Арсенал" больше не интересуется Партеем

Томас Партей "Арсенал" потерял интерес к полузащитнику "Атлетико" Томасу Партею.

Изначально Партей виделся целью номер один для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на летнее трансферное окно. По слухам, сам Томас был заинтересован в переезде на "Эмирейтс".

Однако испанское издание Sport утверждает, что сделки не будет. "Арсеналу" не удалось сбить цену за 27-летнего ганца или включить в сделку кого-нибудь из своих игроков вроде Маттео Гендузи.

"Атлетико" дал понять, что отпустит Партея только за те 50 миллионов евро (45 млн. фунтов), что прописаны в контракте Томаса в качестве отступных. Для "Арсенала", весьма стесненного в финансах, это оказалось чересчур.


Метки Арсенал, Атлетико, Партей

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 17:00

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  1. unclearness 25.08.2020 17:27 # unclearness
    TheAFCBell:
    Томас Партей перейдет в «Арсенал». Этот факт не изменят даже десятки журналистов из Италии, Испании и Англии, которые утверждают, что лондонский клуб не активирует его клаусулу. Это лишь вопрос времени.

    Утятина
    Зато будет повод членососу88 полаять чуток под новостью)

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  2. mixmaster 25.08.2020 17:08 # mixmaster
    дымовая завеса для Аоуара, изи

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