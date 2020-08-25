24 игрока вызваны в сборную Англии на матчи против Исландии и Дании

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 24 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Исландии и Дании в следующем месяце.

Несмотря на инцидент во время своего отпуска в Греции, защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр получил вызов от Саутгейта.



Также впервые в своих карьерах приглашение в национальную команду получили Фил Фоден из "Манчестер Сити", Калвин Филлипс из "Лидса" и Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед".



За отличный сезон на клубном уровне вызовом в сборную были награждены голкипер Дин Хендерсон и нападающий Данни Ингс.



А вот капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш остался за бортом. Как и Данни Роуз, Крис Смоллинг, Фикайо Томори, Рис Джеймс, Фабиан Дельф, Каллум Хадсон-Одоин и Каллум Уилсон.



Бен Чилуэлл, Джеймс Мэддисон, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен не были вызваны по причине травм.



Добавим, что англичане сыграют против Исландии и Дании 5 и 8 сентября, соответственно. Оба матча будут выездными для подопечных Гарета Саутгейта.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Исландии и Дании



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитики: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").



Полузащитники: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Данни Ингс ("Саутгемптон"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").