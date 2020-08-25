Стерлинг не подхватил коронавирус на вечеринке Болта

Рахим Стерлинг Предсезонная подготовка Рахима Стерлинга не будет нарушена — опасения насчет того, что вингер "Манчестер Сити" мог заболеть коронавирусом, не подтвердились.

Накануне восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт объявил, что отправляется в самоизоляцию, поскольку у него обнаружили COVID-19.

Это случилось после того, как в минувшую пятницу на Ямайке Болт устроил по поводу своего дня Рождения вечеринку, на которой присутствовал и 25-летний Стерлинг — англичанин ямайского происхождения.

Рахим был вынужден срочно сдать свой тест, результат которого, к счастью, оказался отрицательным. Это означает, что футболист может продолжить свой отдых, а затем — после еще одного теста — приступит к тренировкам вместе с "Сити".

"Рахим чувствует себя хорошо и не демонстрирует никаких симптомов коронавируса", — сообщил источник, близкий к Стерлингу, Sky Sports.


Метки Болт, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 16:00

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  1. superperez101 25.08.2020 16:49 # superperez101
    тупой нигер даже по копронавирусу попасть не может. какие ему ворота

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  2. flamic 25.08.2020 16:08 # flamic
    Он тупо болта подхватил и умчал счастливым домой.

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