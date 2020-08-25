Стерлинг не подхватил коронавирус на вечеринке Болта

Предсезонная подготовка Рахима Стерлинга не будет нарушена — опасения насчет того, что вингер "Манчестер Сити" мог заболеть коронавирусом, не подтвердились.

Накануне восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт объявил, что отправляется в самоизоляцию, поскольку у него обнаружили COVID-19.



Это случилось после того, как в минувшую пятницу на Ямайке Болт устроил по поводу своего дня Рождения вечеринку, на которой присутствовал и 25-летний Стерлинг — англичанин ямайского происхождения.



Рахим был вынужден срочно сдать свой тест, результат которого, к счастью, оказался отрицательным. Это означает, что футболист может продолжить свой отдых, а затем — после еще одного теста — приступит к тренировкам вместе с "Сити".



"Рахим чувствует себя хорошо и не демонстрирует никаких симптомов коронавируса", — сообщил источник, близкий к Стерлингу, Sky Sports.