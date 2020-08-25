"Челси" близок с сделке с Малангом Сарром

Маланг Сарр "Челси" близок к подписанию центрального защитника Маланга Сарра.

21-летний Сарр является свободным агентом после истечения своего контракта с "Ниццей" и вызывает большой интерес со стороны европейских клубов, включая "Арсенал", "Байер" и "Шальке-04".

Однако ближе всех к подписанию игрока молодежной сборной Франции находится "Челси", который ведет переговоры с представителями Маланга об условиях контракта до 2025 года.

Если сделка состоится, то Сарр едва ли сразу получит свой шанс в первой команде "Челси" — "синие" предпочитают отправить Маланга в аренду, сообщает The Athletic.


Метки Ницца, Сарр, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 15:00

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  1. slavik92 25.08.2020 15:30 # slavik92
    Очередного топарика виттесу взяли)

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  2. thegodfather 25.08.2020 15:06 # thegodfather
    норм на халяву топарика берем
    отдаем в аренду
    там из него делают топарики
    продаем в итоге за полтос в зеропук на замену вандэку

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  3. chr1s8rown 25.08.2020 15:03 # chr1s8rown
    Окончил карьеру

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