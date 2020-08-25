"Челси" близок с сделке с Малангом Сарром

"Челси" близок к подписанию центрального защитника Маланга Сарра.

21-летний Сарр является свободным агентом после истечения своего контракта с "Ниццей" и вызывает большой интерес со стороны европейских клубов, включая "Арсенал", "Байер" и "Шальке-04".



Однако ближе всех к подписанию игрока молодежной сборной Франции находится "Челси", который ведет переговоры с представителями Маланга об условиях контракта до 2025 года.



Если сделка состоится, то Сарр едва ли сразу получит свой шанс в первой команде "Челси" — "синие" предпочитают отправить Маланга в аренду, сообщает The Athletic.