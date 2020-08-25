Чилуэлл перейдет в "Челси" на этой неделе

Бен Чилуэлл Левый защитник "Лестера" и сборной Англии Бен Чилуэлл завершит свой переход в "Челси" на текущей неделе.

На днях в прессе появились слухи, что травма пятки, из-за которой 23-летний Чилуэлл досрочно завершил минувший сезон, может сорвать трансфер Бена в "Челси".

Однако The Telegraph уверяет, что сделке ничего не угрожает. В понедельник Чилуэлл прошел серию медицинских тестов, и состояние пятки Бена вполне удовлетворило медиков клуба со "Стэмфорд Бридж".

При этом "Лестер" уже согласился отпустить Чилуэлла, приняв предложение "синих" в 50 миллионов фунтов. Дополнительно к этой сумме два клуба предусмотрели ряд бонусов.

В ближайшие 48 часов Чилуэлл пройдет медицинское обследование, после чего заключит с "Челси" пятилетний контракт, по которому будет получать около 190 тыс. фунтов в неделю.


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 25.08.2020 14:11 # largo-winch
    Чилли Вилли, Челси вспомнил, что они были мешками

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  2. scauzer11 25.08.2020 13:59 # scauzer11
    он что там пешком идёт, Вернер из Германии и то быстрей дошёл))

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  3. j-silver 25.08.2020 13:39 # j-silver
    Чилуэлл перийде, порядок наведе!

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  4. ask 25.08.2020 13:28 # ask
    мешки

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  5. salah-mane 25.08.2020 13:26 # salah-mane
    Миха на главную, срочно!!!

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  6. chelsiukpro 25.08.2020 13:22 # chelsiukpro
    Опечатка с зарплатой! Такую суму 190к недают в Челси пока не заслужет через годик два... 150к в неделю это почти стандарт!

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  7. sellman 25.08.2020 13:08 # sellman
    Как же заипали эти новости.
    Хаверц уже 2 недели как должен быт игроком Челси. И где он?
    Чилвел каждый день в 10 минутах от подписания, но постоянно что-то не получается.

    Эти новости рандомно можно писать по 100 шт хоть каждый день

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  8. liverpool888 25.08.2020 13:05 # liverpool888
    Для Лестера это лучший вариант потери.
    Получить солидную сумму для укрепления состава не теряя более ключевых исполнителей.
    Думаю, потеря Бена будет восполнима, а за Лестером буду внимательно следить. Уж очень симпатичный футбол они показывали в первой части сезона.
    Если они не смогут запрыгнуть в топ 4 в следующем сезоне (либо не победят в ЛЕ), то команду просто разберут по частям - за Чаглара, Ндиди, Мэдисона большие клубы не пожалеют суммы свыше 50 млн фунтов.

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  9. vlado 25.08.2020 13:01 # vlado
    ЗП вроде 150, а не 190

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