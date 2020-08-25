Чилуэлл перейдет в "Челси" на этой неделе

Левый защитник "Лестера" и сборной Англии Бен Чилуэлл завершит свой переход в "Челси" на текущей неделе.

На днях в прессе появились слухи, что травма пятки, из-за которой 23-летний Чилуэлл досрочно завершил минувший сезон, может сорвать трансфер Бена в "Челси".



Однако The Telegraph уверяет, что сделке ничего не угрожает. В понедельник Чилуэлл прошел серию медицинских тестов, и состояние пятки Бена вполне удовлетворило медиков клуба со "Стэмфорд Бридж".



При этом "Лестер" уже согласился отпустить Чилуэлла, приняв предложение "синих" в 50 миллионов фунтов. Дополнительно к этой сумме два клуба предусмотрели ряд бонусов.



В ближайшие 48 часов Чилуэлл пройдет медицинское обследование, после чего заключит с "Челси" пятилетний контракт, по которому будет получать около 190 тыс. фунтов в неделю.