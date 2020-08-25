Чилуэлл перейдет в "Челси" на этой неделе
Левый защитник "Лестера" и сборной Англии Бен Чилуэлл завершит свой переход в "Челси" на текущей неделе.
На днях в прессе появились слухи, что травма пятки, из-за которой 23-летний Чилуэлл досрочно завершил минувший сезон, может сорвать трансфер Бена в "Челси".
Однако The Telegraph уверяет, что сделке ничего не угрожает. В понедельник Чилуэлл прошел серию медицинских тестов, и состояние пятки Бена вполне удовлетворило медиков клуба со "Стэмфорд Бридж".
При этом "Лестер" уже согласился отпустить Чилуэлла, приняв предложение "синих" в 50 миллионов фунтов. Дополнительно к этой сумме два клуба предусмотрели ряд бонусов.
В ближайшие 48 часов Чилуэлл пройдет медицинское обследование, после чего заключит с "Челси" пятилетний контракт, по которому будет получать около 190 тыс. фунтов в неделю.
25.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
Чилли Вилли, Челси вспомнил, что они были мешками
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он что там пешком идёт, Вернер из Германии и то быстрей дошёл))
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Чилуэлл перийде, порядок наведе!
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мешки
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Миха на главную, срочно!!!
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Опечатка с зарплатой! Такую суму 190к недают в Челси пока не заслужет через годик два... 150к в неделю это почти стандарт!
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Как же заипали эти новости.
Хаверц уже 2 недели как должен быт игроком Челси. И где он?
Чилвел каждый день в 10 минутах от подписания, но постоянно что-то не получается.
Эти новости рандомно можно писать по 100 шт хоть каждый день
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Для Лестера это лучший вариант потери.
Получить солидную сумму для укрепления состава не теряя более ключевых исполнителей.
Думаю, потеря Бена будет восполнима, а за Лестером буду внимательно следить. Уж очень симпатичный футбол они показывали в первой части сезона.
Если они не смогут запрыгнуть в топ 4 в следующем сезоне (либо не победят в ЛЕ), то команду просто разберут по частям - за Чаглара, Ндиди, Мэдисона большие клубы не пожалеют суммы свыше 50 млн фунтов.
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ЗП вроде 150, а не 190
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