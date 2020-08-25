"Шальке-04" хочет вернуть Колашинаца из "Арсенала"

"Шальке-04" вступил в переговоры о возвращении защитника Сеада Колашинаца из "Арсенала".

Летом 2017 Колашинац перебрался к "канонирам" из Гельзенкирхена как свободный агент, за эти три сезона приняв участие в 77 матчах Премьер-Лиги.



Сеаду так и не удалось стать игроком стартового состава на "Эмирейтс", и Sky Germany утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов попрощаться с 27-летним боснийцем.



Более того, "Шальке-04" уже установил контакт с "Арсеналом" насчет возвращения Колашинаца. Немецкий клуб уверен в заключении сделки, несмотря на сложную экономическую ситуацию.



"Шальке-04" просто ужасно провел концовку минувшего сезона, не выиграв ни одного из 16 заключительных матчей в Бундеслиге и финишировав на 12-й позиции. С помощью Сеада "горняки" надеются укрепить свою оборону.