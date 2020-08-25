Ван Галь рассказал о переговорах с "Ливерпулем"

Луи Ван Галь Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь рассказал, что в прошлом вел переговоры о своем назначении в "Ливерпуле".

Ван Галь тренировал "Юнайтед" с 2014 по 2016 год и ранее уже вспоминал о своих переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.

Однако интерес к Ван Галю проявлял еще один клуб Премьер-Лиги. Речь про "Ливерпуль", который контактировал Луи до назначения того в сборной Голландии в 2012 году.

"Да, их управляющий директор (Ян Эйр) приезжал в Португалию, где у меня дом, и мы провели длительные переговоры — он даже остался на ужин".

"Затем он уехал, и я больше ничего не слышал от них. Полагаю, он бы не стал приезжать в Португалию, если бы у них не было серьезных намерений насчет меня, но позже я услышал, что показался им слишком высокомерным или вроде того. Я не знаю точно", — сообщил Ван Галь FourFourTwo.


Метки Ван Галь, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 836

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. h22o 25.08.2020 12:03 # h22o
    ВлаГал: "сегодня день когда ко мне вернулась память!"

    (ответить)

  2. nehta 25.08.2020 11:12 # nehta
    Прям какой-то бенефис Ван Гала. У него, что день рождения?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: