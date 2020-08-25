Ван Галь рассказал о переговорах с "Ливерпулем"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь рассказал, что в прошлом вел переговоры о своем назначении в "Ливерпуле".
Ван Галь тренировал "Юнайтед" с 2014 по 2016 год и ранее уже вспоминал о своих переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.
Однако интерес к Ван Галю проявлял еще один клуб Премьер-Лиги. Речь про "Ливерпуль", который контактировал Луи до назначения того в сборной Голландии в 2012 году.
"Да, их управляющий директор (Ян Эйр) приезжал в Португалию, где у меня дом, и мы провели длительные переговоры — он даже остался на ужин".
"Затем он уехал, и я больше ничего не слышал от них. Полагаю, он бы не стал приезжать в Португалию, если бы у них не было серьезных намерений насчет меня, но позже я услышал, что показался им слишком высокомерным или вроде того. Я не знаю точно", — сообщил Ван Галь FourFourTwo.
25.08.2020 11:00
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ВлаГал: "сегодня день когда ко мне вернулась память!"
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Прям какой-то бенефис Ван Гала. У него, что день рождения?
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