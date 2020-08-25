У "Борнмута" нет предложений по Бруксу

"Борнмут" до сих пор не получил ни одного предложения о покупке вингера Дэвида Брукса, несмотря на интерес ряда больших клубов Премьер-Лиги.

Как и остальные звезды "Борнмута", 23-летний Брукс доступен для приобретения в это трансферное окно ввиду вылета "вишенок" в Чемпионшип.



По информации Sky Sports, в услугах английского вингера заинтересованы "Ливерпуль", "Лестер", "Тоттенхэм", "Эвертон", а также "Манчестер Юнайтед", который ищет альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".



Однако никто из них пока не выдвинул свое предложение, да и на контакт с самим Дэвидом перечисленные клубы не выходили.



Столь осторожная позиция может быть связана с тем, что "Борнмут" оценивает Брукса в 40 миллионов фунтов, и заинтересованные клубы не горят желанием устраивать аукцион.