У "Борнмута" нет предложений по Бруксу
"Борнмут" до сих пор не получил ни одного предложения о покупке вингера Дэвида Брукса, несмотря на интерес ряда больших клубов Премьер-Лиги.
Как и остальные звезды "Борнмута", 23-летний Брукс доступен для приобретения в это трансферное окно ввиду вылета "вишенок" в Чемпионшип.
По информации Sky Sports, в услугах английского вингера заинтересованы "Ливерпуль", "Лестер", "Тоттенхэм", "Эвертон", а также "Манчестер Юнайтед", который ищет альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".
Однако никто из них пока не выдвинул свое предложение, да и на контакт с самим Дэвидом перечисленные клубы не выходили.
Столь осторожная позиция может быть связана с тем, что "Борнмут" оценивает Брукса в 40 миллионов фунтов, и заинтересованные клубы не горят желанием устраивать аукцион.
25.08.2020 10:00
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